En primer lugar celebro con emoción que el Foro de Debate Económico Germán Bernácer, la Cátedra Germán Bernácer y la Universidad de Alicante , con la colaboración de la Fundación Mediterráneo hayan decidido incluir esta exposición conmemorativa de los 90 años desde que Germán Bernácer se incorporara al Banco de España para dirigir el servicio de estudios del banco emisor. Por lo que desde esta atalaya no tengo más que agradecer que nuestro querido e ilustre economista alicantino haya recalado en el marco de nuestro buque insignia, el Museo del Calzado . Una loable decisión en el seno de los organizadores por incluirla en el circuito de exposiciones por diferentes poblaciones vecinas.

Estoy convencido, allí donde se encuentre Germán -seguro que próximo a la Playa de San Juan, la sierra de Aitana o alrededores de la finca Belvedere– estará gratamente sorprendido al contemplar la evolución de la industria zapatera, tan potente industrialmente y que tanto bienestar ha generado en la ciudad y comarca. Bernácer tanto como economista como un autentico hombre de bien, una bonhomía a prueba de bombas, le hubiera gustado conocer el tinglado empresarial existente en esta ciudad. Al hilo de esta presentación, explicar que he estado recientemente abundando en las publicaciones de Germán sobre la economía española durante la II República, 1931-1936, básicamente porque fue nombrado primer director del Servicio de Estudios del Banco de España junto con su compañero Olegario Fernández-Baños.

Cartel anunciador de las actividades sobre Germán Bernácer en la Universidad de Alicante UA

Será allí en la capital y alejado de su ansiado azul del mar Mediterráneo y de su casita en la playa junto a su familia y sus íntimos e inseparables amigos,«hermanos» como se llamaban entre ellos: Gabriel Miró, Oscar Esplá, Emilio Varela, Azorín, etc. Desde su despacho del Banco de España realizaría sus mejores informes de coyuntura española e internacional. Brillantes informes que relataban con una narrativa accesible para todo lector interesado en su lectura. Informes semanales que trataban sobre los movimientos monetarios y de capitales, la evolución de las monedas en el tráfico monetario más relevantes en el ámbito de la macroeconomía. Variaciones del tipo de cambio del dólar, la libra, el franco francés o incluso el oro en las bolsas internacionales. No tiene desperdicio la lectura serena de dichos informes para recordar la historia económica contemporánea.

Estando inmerso en estos momentos abordando los preliminares de la historia del Banco de Elda (1933- 1963), me interesaba realmente conocer con precisión el pensamiento macroeconómico de Bernácer. De modo que ha sido una experiencia muy ilustrativa para conocer los entresijos de la política monetaria y su repercusión en la banca española y europea además de su repercusión en la economía.

Desde los informes más breves hasta aquellos de mayor extensión debía de valorar y estudiar las recomendaciones personales para instarlas a las autoridades que implementarían su política económica para el Gobierno de la República , velando siempre por la estabilidad de precios. Otra cosa es lo que empezó a vislumbrarse a partir de los informes realizados en 1936, y poco después el estallido de la Guerra Civil que tanto desaliento y tristeza le produjo en su vida familiar y profesional.

No es baladí toda la sapiencia económica y humanista que poseía Germán y que, desgraciadamente no fue nunca del todo reconocida por sus compañeros del mundo académico en España hasta hace no muchos años. Sin ir más lejos sus estudios y publicaciones sobre la inflación y sus consecuencias económicas y sociales están de plena actualidad. Durante estos últimos meses se viene detectando una escalada de la inflación tanto en España (6,5 – 7%) como en las principales economías. Los ciudadanos nos encontramos muy desolados por el futuro económico a corto y medio plazo. No solamente nos afectan las sucesivas olas provocadas por el maldito virus en sus diferentes modalidades sino que ahora nos encontramos con este retorno de la inflación que nos embarga de preocupación e inquietud. Tendremos que preguntarnos si este fenómeno monetario que es la inflación va a ser ciertamente pasajero o, por el contrario se convertirá en una pesadilla extra a las ya sufridas y padecidas en los dos últimos años. Releyendo a Bernácer encontraremos alguna clave que nos ayude a entender mejor esta situación.

Llegados a este punto me gustaría siquiera brevemente dar a conocer una visión más humanista de Bernácer como persona: muy familiar y con grandes ambiciones culturales (música, arte, poesía, etc.). En un librito muy conocido, por evocador de grandes sentimientos y emotivo por su afable vida personal. Les sugiero lean al autor Manuel Oliver Narbona , «Perfil humano de Germán Bernácer». Este alicantino se caracterizó por ser algo tímido y reservado con aquellos que no eran de su entorno. Ser absolutamente familiar con su esposa María y sus tres hijos además de su suegro. Tertuliano de cuchara, disfrutaban de lo que llamaban las «comidas pedagógicas», tertulias mantenidas cuando se reunían para degustar los platos alicantinos. También de manera innata se comportaba de manera altruista con sus amigos cuando realmente lo necesitaban por avatares de la vida.

Resumiendo, Germán fue un ejemplo de persona muy disciplinada tanto en el ámbito familiar como el académico. Su pasión por el estudio y la inquietud por la curiosidad de saber más aspectos de la vida y ayudar así en la educación de sus hijos.

Recordar que grandes e ilustres economistas de diferentes y diversas universidades europeas y americanas elogiaron de forma sincera y honesta su visión precursora de la ciencia económica, incluso anticipándose a las teorías keynesianas sobre el ciclo económico, el interés y el dinero. El propio Keynes en su visita a España en 1930 le felicitó efusivamente cuando terminó su conferencia, dirigiéndose a Bernácer como, «Querido colega» dándole un abrazo y compartiendo sus conocimientos respectivos.

Les animo a visitar la exposición en el Museo del Calzado hasta el 31 de enero. Disfrutarán seguro.