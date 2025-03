Hay que reconocer que en este tiempo de tanta tensión y problemas crees haberlo visto todo, hasta que el Ayuntamiento de Valencia se saca su último conejo de la chistera, le hemos puesto a una plaza el nombre de “coronavirus” . En este caso el consistorio ha contado con ayuda, la iniciativa es conjunta con la Fundación de los Premios Jaime I. Pues vale.

El motivo que impulsa tan soberana bobada es concienciar sobre la advertencia de que “si no se apoya la investigación en lugar de plazas para científicos tendremos plazas para el coronavirus” afirman los responsables. Si esta es la deducción a la que debe llegar quien pasee por la plaza y vea la placa, me he perdido algunos fascículos de esta entrega. Hasta ayer era la plaza del Doctor Collado , en honor a este médico valenciano célebre por sus tratados de anatomía allá por el 1.500, mejor en homenaje a un médico ilustre que a una enfermedad. Seguimos siendo pioneros.

El concejal Carlos Galiana y el presidente ejecutivo de los Premios Rey Jaime I, Javier Quesada EFE

Y como anécdota quedan los vecinos. Se suben a un taxi, ¿Dónde le llevo? A la plaza del coronavirus, por favor. Supongo que el taxista te dejará en la esquina, que igual le va mal entrar. Y si mandas un curriculum, que haces, ¿Pones que vives en la plaza del coronavirus y te arriesgas a que vaya a la papelera por que crean que vas de gracioso? ¿O les mandas la explicación de la Fundación y el Ayuntamiento sobre la concienciación y entonces también va a la papelera porque pareces bobo? ¿Y si una noche conoces a alguien y te dice de ir a su casa? ¿Dónde vives? En la plaza del coronavirus. Ah. Pues mira si no te importa ya te llamo otro día.

Todo esto pasará pronto, por que afortunadamente la medida es temporal, no se por cuantos meses, que siga en vigor hoy ya me parece ridículo. Si esta es la mejor manera de “concienciar” sobre la importancia de la investigación, es para echarse a llorar, o a temblar…