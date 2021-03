La semana más larga

Actualizado: 19/03/2021 10:40h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

España será siempre un país diferente. Da igual los cientos de muertos diarios, no importa qué cantidad de empresas se vayan por el sumidero cada día. Para la clase política primero están ellos, luego ellos y, al final de la partida, ellos también. Un político español debe olvidar, por término medio en menos de un mes, las razones que lo llevaron a un despacho, no es otra que mejorar la vida de los ciudadanos, no la suya propia.

En una semana kafkiana, Pablo Iglesias ha alcanzado su ‘climax’ personal. Habilidad tiene para convertir sus debilidades en fortalezas. Arrinconado y sin peso en el gobierno, debilitado ante la justicia y con el partido que lidera en las horas bajas en el plano electoral, se graba un vídeo el lunes para anunciar a bombo y platillo eso de «tranquilos que aquí estoy yo para frenar a la extrema derecha en Madrid». Cada vez son menos los que le compran el discurso.

Imagen del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias - EFE

En un país serio, un batacazo electoral el 4M debería sacarlo de la política de por vida. Aunque eso ocurra, Pablo seguirá y encontrará además la manera de echarle la culpa de su enésimo fracaso a otro, porque entre dar clase y que la Guardia Civil te custodie la mansión, hay una sutil diferencia y porque España, para la política, no es un país serio.

Y luego está Ciudadanos, el partido, o lo que queda. Hace menos de dos años, Albert Rivera presidía una formación que había ganado las elecciones en Cataluña y rezumaba poder a la hora de decidir el color del propio gobierno de España. Esta semana Inés Arrimadas ha quedado retratada para la vergonzosa historia de la política española. Sin moción de censura en Murcia, con los caras más mediáticas que quedaban saliendo a más velocidad que Usain Bolt en el nido de Pekín y quedando claro que mintió vilmente al afirmar que nunca su partido planteó una moción de censura en Madrid, solo le queda una opción, coger la puerta y marcharse.

La puerta la ha cogido Toni Cantó. Dice que se va de la política para siempre. Yo creo que no es así, y él tampoco….