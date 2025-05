O salvamos la economía o no servirá de nada derrotar al coronavirus. Ese mismo al que Pedro Sánchez dijo el 21 de junio que habíamos ganado la batalla. Otra vez se equivocó. Si sanidad y economía no estuviesen al mismo nivel a esta hora, cifras en la mano estábamos confinados en nuestras casas viendo la vida pasar.

El cascabel al gato se lo puso el miércoles Juan Roig , presidente de Mercadona, cuando comparó sanidad y economía con respirar y comer. Si respiras pero no comes… Al Gobierno de España le da igual si estamos en la segunda ola de la pandemia, seguimos en la primera o ya vamos por la tercera. Siguen sin enterarse de nada.

España ha sufrido el confinamiento más largo de Europa , arrastra las peores cifras y sus dirigentes siguen sin querer ver que algunos derechos de los que disfrutamos, por ejemplo la sanidad, por ejemplo la educación, sólo seguirán tal y como los conocemos si somos capaces de soportarlos económicamente.

Imagen tomada en un bar de la localidad valenciana de Alcublas ROBER SOLSONA

Así que mostrándome a favor del toque de queda , única medida que puede ayudar al control de la pandemia sin afectar en demasía a sectores como el comercio o la restauración, sigo defendiendo que la economía no se puede detener.

Esta semana hemos conocido un dato aterrador. 9.000 bares han cerrado en la Comunidad Valenciana durante la pandemia. No son miles de bares como verá alguno que si no está abierto el de abajo ya iré al de la esquina. Son 9.000 empresas . El dueño del bar no es un barman, es un empresario que contrata trabajadores, paga impuestos y seguros sociales, tiene una red de proveedores, y con todo ello contribuye a mantener el estado de bienestar que aún nos queda. Si no cuidamos la economía no saldremos de esta, y aún cuidándola, no lo tenemos bien…