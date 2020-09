Sánchez, los españoles y el coronavirus

Actualizado: 03/09/2020 19:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No ha sido el mejor mes de agosto de nuestras vidas. El que suscribe se fue de vacaciones con la esperanza de que a mi regreso por aquí la cosa hubiese mejorado. Pues no. La economía está mucho peor que hace 30 días, el paro crece, el turismo se rompe, el sector servicios también, incluso el Valencia CF parecía imposible que empeorase, y resulta que en este tiempo “Derribos Lim” ha liquidado la venta/regalo según el caso de los mejores jugadores de la plantilla. Pero lo peor son los datos que España arroja de nuevos contagios por coronavirus, los peores de Europa. Si, una vez más lo hemos vuelto a hacer.

Lo puedo decir porque lo escribí en esta misma columna en el mes de julio. Si la cosa salía bien, el Gobierno de España se iba a poner todas las medallas, ojalá y por lo que significa así hubiera sido. Si iba mal, la culpa era de los españoles. Ese fue el espíritu del mensaje que Sánchez dejó el martes en su entrevista en la Ser. «Ha habido una serie de relajamientos por parte de la ciudadanía en cuanto a los niveles de protección y de emergencia sanitaria que ha permitido una mayor circulación». Y se quedó tan ancho.

Sánchez con el director de la Oficina de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China - EFE

España ha cerrado agosto sumando el mismo número de contagios que Inglaterra, Francia, Italia y Reino Unido juntos. Al parecer y según nuestro presidente, disfruten de lo votado, los españoles nos hemos relajado pero los europeos no. Los británicos no se habrán reunido en sus bares a beber cerveza, los italianos no habrán salido de casa, los alemanes deben haberse ido a las montañas para no relacionarse entre sí. Al parecer, los británicos, franceses, italianos y británicos son más responsables que nosotros, para Sánchez. Quizá el problema visto lo visto es que sus dirigentes son mejores gestores que Pedro y Pablo.

El problema no son los españoles, es Sánchez y su Gobierno. Su estrategia de desescalada, pregunten a Iván Redondo, ha sido errónea, los test masivos una quimera, los expertos no existían. En Alemania, si aterrizas en uno de sus aeropuertos desde España se te realiza gratuitamente una PCR. En Suiza, otro ejemplo, debes guardar 14 días de cuarentena si tu país de origen es España. Como te saltes ese confinamiento tendrás que ahorrar un año para pagar la multa. Quizá actuaciones como las descritas tengan algo que ver en que sus números de contagios sean aceptables y los nuestros una maldita vergüenza, más allá de si te has ido al apartamento o tus hijos han bajado a la piscina, cosa que para Sánchez supone la coartada perfecta ante el desastre que viene.