Pensando en pequeño

Es la manera que tiene de actuar el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia. Va hacia atrás. La pérdida de competitividad de Valencia con otras capitales españolas y europeas de nivel empieza a ser preocupante. Venimos de un verano con decena de playas cerradas por una dichosa bacteria de la que nadie ha sido capaz todavía de dar una explicación y, lo que es más grave, tampoco solución definitiva al problema.

La necesaria y fundamental ampliación del puerto de Valencia, que algo de peso y relevancia tiene dentro del Mediterráneo, está bloqueada más por una cuestión ideológica que por una razón efectiva y funcional que responda a criterios técnicos.

Si seguimos escarbando encontramos que uno de los emblemas de la ciudad, el Mercado Central, modelo de gestión, funcionamiento y calidad durante décadas, se ve abocado a la la pérdida de la autogestión de sus comerciantes porque al parecer servicio que no preste el Ayuntamiento no es de recibo.

Imagen de archivo del alcalde Valencia, Joan Ribó - MIKEL PONCE

Y para cerrar el círculo menos de tres meses después de constituirse el nuevo gobierno municipal, agárrense a la subida de impuestos que viene. Quizá yo no me di cuenta y sí estaba en su programa electoral, pero sinceramente no me consta, y si cuentas que el gobierno se constituyó a mediados de junio y que por medio hemos tenido el verano, creo que es bastante obvio pensar que esta medida la tenían pensada bastante antes de las elecciones.

Mientras, la falta de gestión la seguirán tapando con lo de siempre, con gestos y fuegos de artificio, ahora monto un mercado ecológico un domingo ahora voy y te peatonalizo el centro de Valencia -por cierto, sin tener ni puñetera idea de cómo se redistribuirá el tráfico del transporte público-.

Qué manía con empezar la casa siempre por el tejado. Si quieres que la gente deje el coche en casa dota a la ciudad de un transporte público competente, es lo que han hecho en las principales capitales europeas con las que te quieres medir, es lo que hacen los políticos que gestionan y compiten, aunque lo que más nos guste del mundo sean las bicicletas