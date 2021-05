Paradojas del destino

Actualizado: 14/05/2021 07:44h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas Docencia carcelaria

ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La importancia del cabello

La importancia del cabello ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Maldito tiempo perdido

El destino es caprichoso y endiabladamente peligroso. Tres situaciones vividas en la última semana en la Comunidad Valenciana dan fe de ello.

Paradoja es que Anil Murthy, desgraciadamente todavía presidente del Valencia CF, criticase a Ximo Puig su gestión de la pandemia. Lo hacía horas después de que intentase tomar el pelo al presidente de todos los valencianos con la prórroga de la ATE de Mestalla. Ahora, en el peor momento de Meriton y Murthy, ahora que ya nadie en la afición defiende a la propiedad del club, la gestión sanitaria de Puig devuelve el público a Mestalla antes que a cualquier campo de España. Suerte con el próximo comunicado Anil.

Capricho del destino es volver a ver políticos detenidos por presunta corrupción. Otra vez Alfonso Grau, acompañado en esta ocasión vez por un miembro del PSPV, Rafael Rubio, situación que imagino evitó ayer la catarata clásica de declaraciones de políticos de la izquierda sobre el PP y la corrupción. Que nadie olvide que corruptos son algunos, ni las siglas ni las ideas. Tampoco el poder en sí mismo, de hecho Rubio, si se confirman las acusaciones ,será juzgado por corrupción por hechos y cargos en años en los que no tenía cargo alguno de gestión. Curioso.

Pero ni destino, ni capricho es el hecho de que el alcalde de Valencia Joan Ribó se queje a las seis de la tarde en una red social porque no está vacunado y a los de menor edad los vayan a vacunar en cinco semanas y unas horas después se obre el milagro y el edil reciba primero el mensaje y luego la vacuna. Ya sabe usted, si no lo han vacunado y a su vecino más joven si, ponga un mensaje en una red social y verá como le llama sanidad en unas horas. Aunque me da, que esto último sólo funciona si eres alcalde. Ironías del destino.