En paradero desconocido

Va de futboleros hoy la cosa. Por un lado, en el colmo del despropósito, la Generalitat reconoce que no es capaz de notificar a Marcelo, futbolista de capa caída en el Real Madrid, su propuesta de sanción de 2.700 euros por saltarse el cierre perimetral junto con su familia hace un par de meses. De lunes a viernes, por lo que leo en las páginas de deportes, Marcelo suele estar en la Ciudad deportiva del Real Madrid, y domingo si, domingo no calienta banquillo en Valdebebas.

Si notificar a un futbolista famoso es tan complicado definitivamente cerramos el kiosko. Si este es el mensaje que la Administración manda a los ciudadanos de a pie, ojo, que los incumplimientos pueden llegar en tropel. A estas alturas de la película Marcelo debía haber efectuado el pago voluntario de la sanción. La hubiese hecho efectiva con la bonificación correspondiente por pronto pago y el tema estaría cerrado de cuajo. Seguimos.

Y por continuar con el apasionante mundo del fútbol, esta semana la comparación no puede ser más justa entre Villarreal y Valencia. El submarino amarillo, emblema de una ciudad pequeña, es campeón de la UEFA Europa League. Bien dirigido, bien gestionado, con un entrenador y varios jugadores ex del Valencia C.F a los que de una u otra forma se les fue dando salida. Como valencianista envidia sana, y mi más sincera enhorabuena, pocos éxitos han sido más trabajados y merecidos. En la acera de enfrente el caos, la ruina, la desesperación, y sobre todo la certeza de que la cosa irá a peor mientras en los despachos sigan los que están. Pones en un lado a Fernando Roig y en otro a Peter Lim y entiendes cosas. Colocas enfrentados a Llaneza y Murthy y no hay más preguntas señoría. Miras un banquillo y ves a Unai y en el de al lado durante casi toda la temporada a Javi Gracia y qué quieres que te diga... El fútbol es así, cuando haces las cosas bien todo suele cuadrar, cuando coges el manual de como destrozar una entidad también lo consigues. Y lo que nos queda....