Legislar para morir

Ni lo demandaba la sociedad, ni responde a un clamor público. Ni se ha consensuado con el colectivo médico, claramente en contra de la nueva ley, ¿para qué? pensara alguno en el Gobierno. El caso es que ya está aprobada la nueva ley de eutanasia, una ley que regula la muerte. Consideraciones varias.

-La eutanasia legal está, afortunadamente, bastante menos extendida de lo que se quiere hacer creer. De 193 países más dos estados libres asociados que constan en el registro de la ONU sólo cinco consideran de acuerdo a ley esta práctica; Canadá, Colombia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, si Luxemburgo un gran país pero con poco más de 600.000 habitantes.

-En Holanda, el lugar al que todo el mundo mira cuando hablamos de eutanasia, se ha multiplicado por cinco en el último año las peticiones de muerte asistida. También las denuncias médicos por presuntas prácticas irregulares. Como en España, se vendió su carácter restrictivo, su excepcional aplicación, una década después las cifras dan más miedo que vergüenza.

-Aprobar una ley que legalice la eutanasia es por decirlo de manera suave “lo fácil”, no hay que invertir, no hay que gestionar, se programa acabar con la existencia de un ser humano, y ya está. Supongo que es lo que se espera de un Gobierno “progre”. Lo que de verdad protegería la vida, sería una ley de cuidados paliativos, que ni se planteó, ni se le pasó por la cabeza al gobierno. Una ley que piden los médicos, una ley que cuesta esfuerzo y dinero, una ley que nunca verá la luz, una ley que mejoraría la vida.

-Lo pueden llamar como quieran, asistencia, derecho, ayuda, me da igual, todo termina en el mismo lugar. Eutanasia es muerte, eutanasia es matar, eutanasia es morir. Escuchareis estos días esa frase, también incierta, que afirma que la muerte es parte de la vida. No es así y me da miedo, y bastante asco, que un Gobierno apruebe leyes que regulen la muerte y no la vida…