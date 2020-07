Hasta que llegó su hora

Actualizado: 10/07/2020 07:44h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los defensores y defensoras de Fernando Simón son legión. Del ministro de Sanidad, Salvador Illa, menos, quizá porque el primero es ya a esta hora algo más que mediático, todavía y de verdad no entiendo la razón. Ambos llevan meses «estirando el chicle» de la sorpresa que supuso la crisis del coronavirus, base para justificar su desastrosa gestión. Que si sorprendió a todo el mundo, que si era desconocido, que si no se pudo hacer más. Lo malo es que como casi siempre muchos han mordido ese anzuelo.

La lucha sigue siendo dura, pero ha cambiado, y el campo de batalla contra el coronavirus ya no es el mismo que el de principios de marzo. Ya se conoce más, ya se sabe mejor cómo combatirlo y sobre como se propaga. Se ha hecho acopio de material sanitario, construido hospitales de campaña, aumentado camas y personal sanitario. En esa parte los deberes se han hecho.

Por todo eso, es preocupante escuchar a Simón esta semana afirmar que «si no sabemos lo que está pasando tendremos que tomar medidas» o apuntar a un retraso en el cierre de Lleida tras el rebrote. Acusa el Ministerio de Sanidad de un retardo en tomar medidas, ellos, que dos días antes de anunciarse la cancelación de las Fallas autorizaron las marchas del 8M y todos los eventos sociales, festivos y deportivos de ese fin de semana. Si, eran los mismos, Simón e Illa, que tanto monta monta tanto.

Con la estrategia que maneja el departamento de sanidad de Pedro Sánchez me imagino las próximas explicaciones del doctor Simón si Dios no lo quiera, nos metemos en problemas. El primero será que los departamentos sanitarios de las comunidades no han tomado las medidas oportunas. La segunda apuntará a los españoles. Resulta que habremos sido irresponsables en reuniones y «quedadas». Al tiempo.

Esta es la hora de las autoridades sanitarias. En materia de detección, intervención y prevención seguimos haciendo pocas pruebas. Coger a 47 millones de españoles y ordenar «a casa y no moverse» lo sabemos hacer todos, para eso no hace falta ningún comité de expertos, cuyos nombres a esta hora seguimos sin conocer. Porque entre el confinamiento y la normalidad más absoluta hay seguro un punto intermedio. Esa es la responsabilidad de Simón e Illa. Esperemos que en esta acierten porque si no...