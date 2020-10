Fenómenos extraños en Valencia

Actualizado: 01/10/2020 20:34h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La historia guardará seguro estos días, la pandemia del coronavirus manda. Influye en todo, vernos y no tocarnos, encontrarnos y no acercarnos, lo contaremos a nuestros nietos. Nadie sabe cuando acabará esto. Pero además de por el coronavirus este tiempo se recordará por más cosas. A mis nietos también contaré que al mismo tiempo y en el Ayuntamiento de Valencia coincidieron con responsabilidades de gobierno tres concejales, como los tres mosqueteros, como los reyes magos que también eran tres, y a los que la historia guardará, con menos cariño, con menos respeto. Serán recordados en nuestras charlas, nunca en nuestras oraciones.

El primero de ellos, Pere Fuset, concejal de agenda digital y administración electrónica, si en serio. Es el titular de esta delegación porque tras ser procesado por homicidio imprudente y prevaricación dejó sus responsabilidades como edil de cultura festiva. Con todo el respeto que merece la presunción de inocencia, esta tarjeta de presentación debería ser suficiente para que estuviese apartado de toda función hasta resolver su situación judicial. Ahí sigue, y además ofendido.

El segundo es Carlos Galiana, responsable de innovación en el Ayuntamiento de Valencia. Hace una semana decidió reírse de sus votantes, de los valencianos, de la institución que representa y de un jurado internacional que debía decidir si Valencia iba a ser capital europea de la innovación en 2021. Sólo faltó que alguien hiciese guiñol y le moviese la mano mientras el gesticulaba. Hizo un Monchito/Rockefeller en toda regla, y ahí sigue. También ofendido porque considera su círculo más cercano que se está siendo demasiado duro con él.

El tercero es Giuseppe Grezzi. El miércoles destituyó al gerente de la EMT un año después de desaparecer de sus arcas cuatro millones de euros. En un insulto a la inteligencia más elemental Grezzi quiso convencer a los ciudadanos de que nada tiene que ver la salida del gerente con el robo, y que todo obedece a un cambio de ciclo en la empresa. Esto viene a ser como si un presidente echa a un entrenador tras perder 14 partidos seguidos y explica que no es por los resultados, si no porque se abre una nueva etapa en el club. Pero ahí sigue, afortunadamente ya sin camisetas en las que su imagen no azota a nadie.

Mientras tanto del despacho del Palau de la Música que lleva cerrado una año por una filtración en el aire acondicionado, lo del Titanic a su lado empieza a parecer un tema menor, ha visto como del despacho del director han desparecido 5.500 euros. Joan Ribó dijo que este era un tema menor, y preguntado por Galiana que no era un tema suyo. Alcalde, con todo respeto, no son temas menores y sí son resposabilidad suya porque el equipo se le cae a pedazos, y Valencia merece una reacción.