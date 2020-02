Actualizado: 27/02/2020 20:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El miedo es libre. No tiene que ver con la política, ni con la comunicación, por cierto, grandioso poner ante los medios en un caso de «máxima» tensión a una portavoz que lo primero que reconoce es que no sabe que 2.500 valencianos viajaron a Milán en el momento más crítico, le faltó decir que no lo sabía y que no le importaba. A esta hora no ha dimitido, ni la han cesado de su cargo. Nosotros seguimos a lo nuestro.

Decía que el miedo no conoce de políticas ni de estrategias, sólo así se entiende que en este momento encontrar una mascarilla en una farmacia de la Comunidad es más difícil, y más caro, que comprar una entrada para la final de la Champions. Sólo de esa manera se puede encontrar una respuesta medianamente inteligente a que de hospitales valencianos estén desapareciendo jabón desinfectante o mascarillas como el que se lleva el botín del tren de Glasgow #Estápasando.

La «crisis» del coronavirus nos vuelve a recordar cosas que parecían olvidadas. Por ejemplo que el «boca a boca» funciona con más celeridad, y se propaga con más eficacia que todas las nuevas tecnologías de este mundo y los próximos. Y sobre todo una situación como la actual te enseña lo frágil de nuestro sistema.

Imagen de un grupo de turistas asiáticos protegidos con mascarillas a la estación del Norte de Valencia - EFE

De repente las reservas hoteleras se caen, los grandes eventos con importante impacto económico se suspenden, por primera vez en la historia el COI no descarta la cancelación de los Juegos Olímpicos, las bolsas se desmoronan. Si tal día como hoy aterrizas en Valencia desde un pueblo recóndito sin cobertura ni internet y lees esta información, podrás pensar que se acaba de desencadenar la III Guerra Mundial, o que el holocausto nuclear se acerca. Pues no.

Todo esto lo ha originado un virus que a esta hora infecta a ocho valencianos -uno de ellos amigo-, que reconocen estar para ir a trabajar. Todo esto lo causa un virus que en Italia, el fallecido más joven es septuagenario. Esta situación la origina y alimenta el miedo, el que cada uno quiere sentir, el que produce temor a lo que desconocido, y que salvo que nos hayan mentido mucho, no se sustenta en nada. La gripe en España el año pasado mató «solo» a 15.000 personas, por si a alguien le interesa