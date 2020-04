Acción-reacción

Actualizado: 02/04/2020 21:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No sé si por Moncloa se ha escapado el gas de la risa o el de la poca vergüenza. En los días más tensos y duros que hemos conocido hemos visto salir en rueda de prensa a la ministra de trabajo Yolanda Díaz y enfadarse por la pregunta de un periodista tras anunciarse los datos de paro más desastrosos en un mes en la historia de España. Nunca en 30 días se destruyeron tantos empleos, y lo que queda. Si la política son gestos, incluso en estos días, así vamos. Hemos visto también reírse a José Luis Ábalos súper ministro de Transportes compareciendo ante los medios en un día en el que ya se contabilizaban más de 4.000 muertos por coronavirus. Más de diez días después sigo sin saber qué le hizo gracia.

Culpar a un Gobierno nacional o autonómico de falta de previsión por la pandemia del coronavirus creo que no es justo. Nadie sabía la que venía. Ninguno imaginaba ni en la peor de nuestras pesadillas que no podríamos salir de casa y que un virus que era 'como una ligera gripe' haría colapsar hospitales y mataría a miles de personas, que llegaría a obligar en una UCI a tener que decidir a quién se salva y a quién no. Pero lo que sí es obligación de un Gobierno, es reaccionar ante una situación de emergencia y el de España no ha dado una a derechas, ni a izquierdas. No lo ha hecho en la compra de material, ni en la estrategia, ni en la reacción, en nada. Eso sí, nos han informado que el consumo de Internet ha subido, o la última ayer mismo de Garzón compareciendo para afirmar que han detectado que sin competiciones deportivas descienden las apuestas. No está de más recordar aquella frase de Rajoy "a gobernar se debe llegar enseñado de casa" y se puede añadir "y más cuando te estás jugando la vida".

Montaje del hospital de campaña en Valencia - ABC

Por contra, otra imagen de reacción bien distinta ha ofrecido el Gobierno de Puig, adelantándose en la compra de material y ofreciendo públicamente una sensación bien distinta en la actuación y en las formas respecto del Ejecutivo de Sánchez. Más le valdría marcar las distancias con el Ejecutivo nacional, por qué cuando todo esto pase, que pasará, será el momento de hacer balance, y a más de uno, le va a costar el millonario sillón en el que descansa sus posaderas.