Política La vicealcaldesa de Valencia acusa de defender la prostitución a una edil de Cs, que podría ir a tribunales Un tuit de la socialista Sandra Gómez, mientras se debatía una moción contra la trata de mujeres en el Pleno municipal, ha provocado el choque de la concejal de Ciudadanos Rocío Gil

La vicealcaldesa y portavoz del PSPV del Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha acusado de defender la «compraventa del cuerpo de las mujeres», que ha dicho que es «la prostitución», a la concejala de Ciudadanos (Cs) Rocío Gil, quien le ha instado a rectificar o podría emprender acciones legales.

Gómez ha lanzado la acusación en un tuit de su cuenta personal mientras se debatía en el pleno municipal, donde ha reiterado sus palabras sobre Gil, una moción del equipo de gobierno para que València se declare ciudad libre de tráfico de mujeres y menores con fin sexual y se adhiera a la red de localidades en contra de la trata sexual.

«Me sorprende que una mujer joven como @RocioGilUncio representante de @CiudadanosCs defienda la compraventa del cuerpo de las mujeres. No se puede ser feminista y defender una de las formas más graves de sometimiento y violencia de género como es la prostitución @FrontPV», ha afirmado Gómez en su cuenta de Twitter.

En su intervención en el pleno, Gil ha sostenido: «En Ciudadanos creemos que este país debe perseguir a las mafias que explotan a personas a través de la prostitución y, al mismo tiempo, regular la precaria situación de aquellas personas que deseen ejercer esta actividad en uso de su libertad sexual sin coacciones de ningún tipo».

«Cualquier medida enfocada a negar una evidente realidad tan sólo protege y beneficia a los delincuentes», ha añadido la concejala de la formación naranja, según la transcripción remitida a EFE por el grupo municipal.

Tras conocer la publicación del tuit, Rocío Gil le ha pedido a Gómez que rectificara y que se ajustara en sus comentarios a «lo que se había dicho" en el pleno y ha indicado que, de no hacerlo, tendría que «emprender acciones legales».

Por alusiones, Gómez ha tomado la palabra para repetir lo que ha escrito en su tuit y asegurar que no solo no retira sus palabras sino que las repetía en el pleno «para que constara en acta», y ha añadido que no es que le sorprenda sino que le parece «lamentable».

La vicealcaldesa ha repetido que le sorprendía que «una mujer joven» como Rocío Gil «defienda la compraventa del cuerpo de las mujeres», como ha dicho «es la prostitución» y que «no» se podía «ser feminista» defendiendo esa forma de «violencia de género».

«No es que me sorprenda, me parece lamentable que haya hecho un discurso a favor de la prostitución», amparada en una «supuesta liberad» de la mujer, pero que es «la mercantilización de su cuerpo».

Ante estas manifestaciones, la concejala de Ciudadanos ha tomado de nuevo la palabra para sentenciar: «El feminismo no es suyo y a veces las verdades ofenden».

En su cuenta oficial de Twitter, Rocío Gil también ha respondido a Gómez: «Una de las formas más graves de sometimiento a la mujer es el socialismo fabricador de miseria que tú representas, @SanGomezLopez. No se puede ir de feminista y ordenar a las mujeres dónde trabajar, qué hacer con su cuerpo o cómo pensar. El feminismo es de todas, bonita».