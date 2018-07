Vendiendo España

Actualizado: 13/07/2018 12:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una de las mayores catástrofes militares de España tuvo lugar en Marruecos, el nombre lo dice todo, “El desastre de Annual”. Fue una de las mayores derrotas de un ejército europeo frente a tropas indígenas. Unos años antes del desastre, el gobierno español trató de “conquistar” aquella zona con lo que se denominó, incluso en informes oficiales, como la compra de voluntades. Básicamente se trataba de “comprar” la amistad de tribus, en principio no hostiles, con armas y sobornos. Luego, los acuerdos se vendían a la opinión pública como grandes avances en el territorio. La corrupción se generalizó y alcanzó a prácticamente todos los estamentos del ejército, que se dedicaban a traficar con los lugareños, cambiando entre otras cosas armamento. Cuando se produjo el alzamiento de Abd-el-Krim, líder rifeño, sus tropas utilizaron las armas que los españoles les habían dado para acabar con ellos. Una paradoja del destino de la que muchos desgraciadamente se dieron cuenta demasiado tarde.

Dicen que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. El desastre de Annual se silenció con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, con lo que apenas hay información del famoso informe Picasso, general que estudió todo lo causante del desastre. Mientras tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, parece que se conforma tan solo con reescribir la historia de la guerra civil y no preocuparse, ni de la historia anterior, ni mucho menos la actual. Así es llamativo la forma en la que es tratado tanto por los diputados de Esquerra Republicana en el Congreso como por el President de la Generalitat Quim Torra.

Incluso, ha trascendido que hasta el mando de los Mossos le ha solicitado al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la posibilidad de acceder a armas largas, con lo que incrementarían notablemente su potencia de fuego. Si a eso le sumamos que el control de los políticos independentistas presos está bajo la custodia de la propia Generalitat, parece que definitivamente rizamos el rizo. Es probable que cuando a algún político se le ocurrió ceder las competencias en cuanto a prisiones, no pensó que esto podía suceder en Cataluña, igual que cuando en la época de Annual se armaba confiadamente a las tribus que se consideraba amigas, sin ninguna cosa que justificase este calificativo.

Imagen de la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra - JAIME GARCÍA

En los tiempos de Annual se construyó un modelo con pies de barro, el mismo que parece querer construir Pedro Sánchez con sus piropos a nacionalistas vascos y catalanes, que tal como han demostrado estos años de democracia, de una u otra forma no van a ser leales con España.

También, es cierto que a los españoles ya no nos sorprende la cobardía o complejos con la que prácticamente todos los gobiernos centrales se han enfrentado a los independentistas. No hay que olvidar que hasta hemos tenido durante mucho tiempo a sueldo público a los representantes “políticos” de la banda terrorista ETA.

En la época de Annual, aquellos políticos cambiaron el futuro por un tranquilo presente, que duró muy poco. Yo tengo miedo que el Partido Socialista, con su ochenta y poco diputados quiera tener un presente tranquilo mientras vende a España a los nacionalistas. Así, mientras marea con ataques a la religión mira hacia otro lado con la inmersión lingüística en la escuela catalana, también recibe con sonrisas las humillaciones que le hace Torra con su lacito amarillo y se creen que está comprando voluntades. Yo sinceramente creo que la historia nos enseña mucho, la reciente mucho más todavía y que hay que aprender de los errores. Y si una transferencia como la gestión de las prisiones no es la adecuada, quizá toque replantearla, y si no tiene sentido que existan fuerzas policiales al margen de las órdenes del gobierno central pues quizá toque replanteárselo también. Pero creo que no será posible, si alguien se le ocurre plantearlo se le nombra a Franco, Hitler, Mussolini y al tío de la bota y se acaba la discusión. Con todo esto espero que lo de Annual no se repita, pero no parece que vayamos por el camino correcto.