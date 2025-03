«Valenciano, sí, castellano, también»: protesta en un centenar de coches contra la Ley Celaá en Torrevieja

Familias alicantinas han protagonizado este domingo una protesta en un centenar de coches circulando por las calles de Torrevieja contra la Ley Celáa y en reivindicación del aprendizaje en las dos lenguas oficiales en la Comunidad Valenciana, con el lema: «Valenciano, sí, castellano, también».

«Entendemos que la convocatoria ha sido un éxito, a pesar de los pocos días, en medio de un puente, con los que hemos podido contar para la organización de este evento», ha sido el balance de los convocantes, la federación FAPA Gabriel Miró y APANEE .

Asimismo, han anunciado que seguirán con otras acciones de protesta. «Este ha sido tan solo el primer paso en nuestra lucha frente a una ley que no ha tenido consenso, que no se ha contado con toda la comunidad educativa y que perjudica a nuestros hijos», han anunciado, además de advertir de que «es una ley que tiene los días contados, no se puede permitir que sigan jugando cada 5 años con la educación y que sean leyes sesgadas ideológicamente , no podemos aceptar que la educación especial , tanto tiempo olvidada y sin recursos, ahora se vea abocada a un futuro incierto y posible desaparición de los centros específicos».

Los manifestantes aseguran que están a favor de la inclusión, pero sin olvidar que hay niños que tienen unas necesidades que los centros ordinarios no pueden atender.

En cuanto al aspecto idiomáticos, su queja surge de la supresión del bilingüismo: «Es totalmente incomprensible que nos quiten el castellano como lengua vehicular cuando es la lengua que hablan más de 600 millones de personas en el mundo, tenemos derecho a elegir la lengua vehicular en la que estudien nuestros hijos, no queremos imposiciones ni adoctrinamiento en los centros educativos».

Vídeos

También este domingo, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha puesto en marcha una campaña en redes sociales bajo el título «Lo que la Ley Celaá esconde» para explicar el contenido de la nueva ley educativa LOMLOE , «artículo a artículo», y «las consecuencias que va a tener en los ciudadanos de la Comunitat su inminente aprobación».

La campaña consiste en microvídeos de menos de un minuto de duración en los que se explican artículos concretos de la ley, ha informado el PPCV en un comunicado.

Entre otros, intervienen los portavoces 'populares' de educación en el Congreso, el Senado y Les Corts, Óscar Clavell , Pablo Ruz y Beatriz Gascó , respectivamente.

En los vídeos, explican «el porqué de la ideologización de una ley que no es educativa sino política », una norma que, a su juicio, «busca enfrentar » y que «afrenta directamente el derecho a la libertad educativa y de conciencia de las familias».