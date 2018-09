Cultura Valencia Somos Arte celebra su aniversario con lo mejor del ballet y de la danza en una gala contra el cáncer La cita tendrá lugar el sábado 22 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia, a beneficio de la AECC

ABC

VALENCIA Actualizado: 10/09/2018 14:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Asociación de Danza y Arte del Mediterráneo (ADAM), en colaboración con la Fundación Hortensia Herrero (FHH), se complacen en anunciar la celebración de la quinta edición de la Gala Valencia Somos Arte, que tendrá lugar el sábado 22 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Palau de Les Arts Reina Sofía de Valencia. Como en ocasiones precedentes, la gala tendrá carácter benéfico y la recaudación íntegra de taquilla se destinará este año a la Asociación Española Contra el Cáncer, habiéndose habilitado también la fila cero con un número de cuenta desde el que pueden participar aquellos que no puedan asistir.

La quinta edición de la Gala Valencia Somos Arte quiere subrayar su apuesta por la excelencia del ballet y la danza. Por ello, esta velada cuenta con un plantel de bailarines principales de grandes compañías internacionales, que aglutina lo mejor del ballet y de la danza en la actualidad. Bajo la dirección artística de Gema Casino Penalba y con José Carlos Blanco y Fabrice Edelmann en la coordinación artística, el espectáculo consta de once piezas de estilo predominantemente clásico y neoclásico, y tendrá una duración aproximada de dos horas.

Encabeza el cartel Marianela Núñez, Principal en The Royal Ballet, conocida por su técnica estándar de oro y que se encuentra en un gran momento profesional tras celebrar dos décadas en la formación británica, considerada una de las cinco mejores compañías del mundo. La bailarina argentina cerrará la primera parte con una creación especial sobre el tango Kicho de Astor Piazzolla, en la que contará con Alejandro Parente, Primer Bailarín del Ballet Estable del Teatro Colón de Argentina. Además, pondrá el broche de oro al espectáculo con el paso a dos del clásico El Corsario, junto a Vadim Muntagirov, Principal en The Royal Ballet, como partenaire.

Especialmente emocionante es el reencuentro de la valenciana Elisa Badenes, Principal en Stuttgarter Ballett, con su público. Ella será la encargada de abrir el espectáculo con el célebre paso a dos de Romeo y Julieta, de John Cranko, quien también firma su segundo paso a dos, Legende. En ambas actuaciones, contará con Friedemann Vogel, también Bailarín Principal en Stuttgarter Ballett.

Por motivos ajenos a la organización, no podremos contar con la participación anteriormente anunciada de Jurgita Dronina, Principal de The National Ballet of Canada. En su lugar, bailarán Maia Makhateli y Artur Shesterikov, Principales del Het Nacionale Ballet de Ámsterdam, quienes interpretarán el paso a dos de El lago de los cisnes (Acto III), conocido popularmente como Cisne Negro, y en la segunda parte, ofrecerán el dúo de Replay, con coreografía de Ted Brandsen, director de la formación neerlandesa.

Procedentes del Dresden Semperoper Ballett (Alemania), el Bailarín Principal Jon Vallejo y la Demisolista Zarina Stahnke ofrecerán el paso a dos Four Seasons de David Dawson. El intérprete donostiarra repite actuación con el solo Come Again, de Goyo Montero. Bailarina Principal en el Ballet Nice Méditerranée, Marlen Fuerte presenta un extracto de la coreografía Samsara, de Víctor Ullate, y una nueva versión de la mítica pieza La muerte del cisne, para la que contará con música en directo, gracias a la colaboración especial de Salvador Bolón en el violoncello y Luisa Domingo, al arpa. Para redondear el programa, un pequeño elenco del Theater Ballet Moscow - Kristina Ryumshina, Mikhail Kirshin, Azamat Ishkin, Luke Hayward y Vilhelm Bjerser- ofrecerá la pieza Transcription of color, del creador murciano Juanjo Arqués.

Esta quinta Gala Valencia Somos Arte no sería posible sin la colaboración desinteresada de la Fundación Hortensia Herrero, la Generalitat Valenciana y el Palau de Les Arts Reina Sofía, a quienes aprovechamos para agradecer su aportación.

Las entradas para la Gala Valencia Somos Arte están a la venta en la web www.lesarts.com, en las taquillas del Palau de Les Arts Reina Sofía o llamando al 902 202 383. Los precios de las entradas van desde 8,00 euros hasta 40,00 euros.