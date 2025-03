Valencia deja en manos del Gobierno la suspensión de las Fallas por el coronavirus

Será el Gobierno central el que decida sobre las Fallas . La confirmación del primer caso de coronavirus en la Comunidad Valenciana ha coincidido en el tiempo con los preparativos de una de las fiestas más multitudiarias del territorio en la que en pocos días se concentran en Valencia miles de visitantes de todo el mundo.

Las autoridades autonómicas y locales se han volcado en lanzar un mensaje de tranquilidad ante el alarmismo que se está generando entre la población. De hecho, la Generalitat ha decidido no comunicar los casos sospechosos de coronavirus hasta que no se confirmen.

En cualquier caso, ha apuntado el presidente Ximo Puig , «no hay ninguna previsión de ningún tipo de suspensión» de las Fallas porque «no hay ningún tipo de cierre de fronteras y, por tanto, no hay ningún tipo de situación excepcional», ha asegurado. Además, ha remarcado que las medidas que se tomen no serán «parciales» sino a nivel nacional para que haya unidad de acción.

Mientras tanto, la ciudad de Valencia sigue con los preparativos de su fiesta grande de cara a un primer fin de semana fuerte, en el que ya se concentran varios actos importantes y multitudinarios como la Crida , el evento que llama a la participación de la ciudadanía en las Fallas.

«Tomaremos todas las medidas necesarias» frente a un coronavirus que es «menos letal que una gripe normal», ha asegurado el alcalde de la ciudad, Joan Ribó , al tiempo que ha incidido en que eso no quiere decir que se vayan a adoptar decisiones «exageradas» ni «hipocondríacas» .

Además, Ribó ha puesto el foco en que harán «lo que nos diga la Generalitat y el Estado», porque el Ayuntamiento no tiene competencias en la materia, y ha resaltado que estas administraciones «de momento no han pedido nada». Por tanto, «en estos momentos las medidas necesarias son cero , quiero dejarlo muy claro», ha sentenciado.

Imagen de la reunión de la Junta de Seguridad en Valencia con motivo de las Fallas ABC

Según Ribó, lo que no pueden hacer, incluso desde el punto de vista económico, es «generar alarmas exageradas» ni una situación en la que «no tenga nada que ver el miedo de la gente con la realidad, y esta es que es de una gripe mucho menos tóxica que la que todos los días sufrimos».

«Quiero hacer una llamada en contra de la hipocondría. Me parece muy importante normalizar la situación», ha apuntado para lanzar una reflexión: «La gente no muere de coronavirus sino que la gente mayor y con otras enfermedades muere con el coronavirus, que no es exactamente lo mismo».

El alcalde, que también ha indicado que los médicos les han dicho que el nivel de contagio es similar al de la gripe normal, ha incidido en que el Consistorio tampoco tiene competencia en el cierre de fronteras para evitar que puedan visitar las Fallas los turistas italianos , algo que en todo caso correspondería al Gobierno.

«Pero a mí me parece que en estos momentos el tema y, esto es una opinión personal, no está para tomar medidas de ese tipo y creo que se ha exagerado mucho », ha comentado, a la par que ha dicho que quiere «que la gente esté tranquila».

Así se ha expresado este miércoles el primer edil de la capital del Turia, tras la reunión de la Junta Local de Seguridad que ha presidido junto a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero , para cordinar todos los efectivos de cara a las Fallas.

Calero ha reiterado «la necesidad de las administraciones de trasladar serenidad porque tenemos un sistema sanitario sólido y fuerte ». La delegada del Gobierno ha manifestado que la «obligación de las fuerzas políticas y de los medios de comunicación es transmitir serenidad». «De momento, no está pasando nada alarmante. Hay alarma social cuando no debe haber . Estamos en el pico de la gripe normal. Nos dejaremos llevar por las pautas del sistema sanitario», ha declarado.

Precisamente en ese encuentro, junto con responsables de la Policía y la Guardia Civil, se ha analizado la situación derivada del coronavirus y se ha acordado establecer protocolos de coordinación para mantener una relación estrecha y llevar a cabo las medidas oportunas, según sea su evolución.