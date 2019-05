Tecnología Valencia se convierte en un polo de referencia en el sector TIC de la mano de Flexygo, AHORA y EDEM La II Flexygo Campus cuelga el cartel de «aforo completo» con 225 asistentes, entre profesionales y estudiantes

Desarrolladores de todas las edades y muy diversas procedencias «con ganas de aprender, emprender y divertirse de la mano de Flexygo» han participado durante tres días en la II Flexygo Campus, según fuentes de la organización. El evento se ha celebrado del 3 al 5 de mayo en las instalaciones de Marina de Empresas, superando las expectativas en cuanto a aforo, calidad de las ponencias, participación y diversidad de las actividades.

Con el campus se ha marcado un «hito» para la ciudad de Valencia en cuanto a eventos de programación y desarrollo de software gracias a Flexygo y el creciente auge del “Low Coding”, consiguiendo en esta segunda edición reunir a 225 asistentes, triplicando con esta cifra la participación de la primera.

A lo largo de los tres días se sucedieron diversas charlas, conferencias y master class, contando con la participación de referentes en el sector como Javier Llácer, Raúl Hussein, Maximiliano Mannise o Stefan Bayer, que hablaron sobre gestión de equipos, inteligencia artificial, agilidad y blockchain, entre otros temas. También se organizó una mesa redonda sobre empleabilidad moderada por Romina Moya en la que participaron Carmen Bauset, Silvia Rueda, Ignacio Herrero, Miguel Juan e Inmaculada Carbonell y una ponencia sobre emprendimiento a cargo de Tony Paños, director de proyectos de Lanzadera.

Entre las actividades de carácter más técnico destacó una “Code Battle” en la que los asistentes pudieron demostrar su nivel en cuanto a la resolución de problemas de desarrollo. El campeón fue Fran Raya tras un ajustado marcador.

Aquellos que han estado en ambas ediciones han valorado muy positivamente la evolución del encuentro, tal y como declara Carlos Marín, llegado desde Goya Informática (Zaragoza): “He notado una mejora del 150% con respecto al encuentro del año pasado y valoro muy positivamente las conferencias sobre agilidad y gestión de equipos”.

Todos los asistentes entrevistados al finalizar el último día de Flexygo campus han estado de acuerdo en que les gustaría repetir la experiencia y participar de la tercera edición. Juan Carlos Mosquera, profesional en activo en Kabu Blanu Systems (Barcelona), ha comentado: “Me ha sorprendido positivamente; me esperaba mucho menos. He aprendido mucho y a nivel de futuro nos vamos con mucho trabajo y una excelente herramienta para solucionar muy diversos proyectos”.

También se muestra la satisfacción entre los estudiantes participantes, como Óscar Martínez, alumno del IES Abastos de Valencia y ganador del premio al proyecto más innovador: “Me ha gustado mucho, llegué sin saber demasiado sobre Flexygo, porque solo había hecho un cursillo de un día de low coding, y he aprovechado el tiempo. Desde que vi la aplicación me interesó mucho, por eso he venido y me gustaría seguir conociéndola y estudiándola”.

Esta buena respuesta generalizada entre asistentes y organizadores permite que Ignacio Herrero, director general, señale que “pronto empezaremos a escuchar hablar de la III Flexygo Campus con nuevos objetivos cuantitativos y cualitativos para seguir contribuyendo desde nuestra posición a que Valencia se visualice como un polo de atracción y retención de talento TIC”.

EDEM, Escuela de Empresarios

La misión de EDEM es la formación de empresarios, directivos y emprendedores y el fomento del liderazgo, el espíritu emprendedor y la cultura del esfuerzo. Fue constituida en 2002 en el entorno de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y sus patronos y miembros son empresas y entidades de reconocido prestigio. Con más de 15 años en funcionamiento, su formación se divide en dos áreas: la universitaria y la senior. Entre su oferta formativa, destacan programas de las áreas digital y tecnológica como el Blended en Marketing Digital, El ABC de la Transformación Digital y El ABC del Negocio en Internet; y tres postgrados: el Máster en Data Analytics para la Empresa, el Máster en SAP S/4HANA Sales & Retail y el Máster en Marketing y Venta Digital.

AHORA/FLEXYGO

AHORA es un fabricante de software líder en España en el ámbito de los sistemas de información Freeware, con más de 25 años de experiencia. AHORA cuenta con una plantilla de 102 personas, una red de distribución integrada por 60 partners con más de 800 personas en plantilla, y presencia directa en España y Marruecos.

Su producto FLEXYGO, es una herramienta de última generación de ayuda a la transformación digital, enmarcada en el sector emergente de las Plataformas Low Code como elemento clave de productividad a la hora de desarrollar una estrategia TIC. Flexygo está orientado al desarrollo ágil de proyectos y aplicaciones web y móviles, con tecnología de despliegue continuo y filosofía DevOps. Es un producto global, dirigido a la Administración, a empresas privadas con departamento TI y a consultoras e integradores TIC. Además ,es gratuito para la comunidad de desarrolladores, que pueden usarlo para llevar al mercado nuevos productos a través de su Marketplace.

