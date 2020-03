Valencia investiga si otros dos fallecidos en febrero portaban el coronavirus

Toni Jiménez SEGUIR VALENCIA Actualizado: 04/03/2020 20:44h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sanidad investiga si dos personas fallecidas en la Comunidad Valenciana en febrero eran portadoras del coronavirus, tal y como ocurrió con el paciente que murió por una neumonía en el hospital de Arnau de Vilanova de Valencia el día 13 de ese mismo mes tras regresar de Nepal y que dio positivo en la enfermedad al realizarle una necropsia este martes.

Asimismo, se estudia al entorno familiar y al personal sanitario que mantuvo contacto en la UCI con este hombre -que tenía 69 años y había sido intervenido años atrás de una afección urológica- por si pudieran darse más infectados. En cualquier caso, el plazo de incubación ya habría vencido. Del mismo modo, la Generalitat ha confirmado cuatro nuevos casos de coronavirus, tres en la provincia de Alicante y uno en la de Valencia, todos ellos leves.

Así lo ha anunciado la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en una comparecencia ante los medios este miércoles por la tarde en la que también ha informado que uno de los positivos, diagnosticado este martes en el hospital de Manises, ha sido descartado tras realizar un segundo análisis y descubrir que se trata de otro tipo de coronavirus y no el COVID-19. En total, hay ya 22 casos confirmados en la Comunidad Valenciana y se han realizado más de 400 pruebas que han resultado negativas.

El primero de los nuevos casos, en el Hospital de San Joan de Alicante, se trata de un hombre que viajó a la zona de riesgo de Italia y presenta síntomas leves. Se cuenta también otro positivo en el Hospital de la Vega Baja, en Orihuela, un empresario que se desplazó a la feria del mueble de Milán. También se han confirmado sendos casos en el hospital General de Alicante y en el de Valencia, que no viajaron pero mantuvieron contacto con pacientes que habían dado positivo con anterioridad.

Además, la consellera ha confirmado que el partido de Euroliga que disputarán este jueves en la Fonteta el Valencia Basket Club y el Armani AX Exchange Milán se jugará a puerta cerrada, sin la presencia de los aficionados ni prensa. Lo mismo ocurrirá con el encuentro entre el Valencia CF y el Atalanta del próximo martes 10 de marzo en Mestalla.

Barceló ha insistido en que no se da ninguna situación de cierre de fronteras, por lo que no se puede evitar que los aficionados viajen, algo que espera que no ocurra. De momento, la incidencia del coronavirus es moderada en España, ha explicado. Sobre la reunión que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha solicitado con la titular de Sanidad sobre la situación en la que quedan las Fallas en medio de la crisis sanitaria, la consellera ha explicado que deberá realizarse a su regreso de Bruselas, ciudad a la que se desplaza este viernes.

Con coronavirus y no por coronavirus

La Generalitat Valenciana confirmó este martes el fallecimiento de un hombre de 69 años como consecuencia de una neumonía grave de origen desconocido en el hospital Arnau de Vilanova de la capital del Turia. El fallecido ingresó a principios de febrero a la vuelta de un viaje a Nepal y no tenía enfermedades de base, como la hipertensión arterial o la diabetes que pueden complicar el pronóstico de la infección. La muerte se produjo el pasado 13 de febrero, cuando todavía no se había notificado oficialmente la expansión de la epidemia en España.

La necropsia determinó que el paciente, un hombre de carácter solitario, sin apenas familiares y que había realizado un viaje sin acompañantes a Nepal, estaba afectado por el Covid-19.

La Generalitat explicó que, como consecuencia del cambio de los criterios de definición de casos en el protocolo que realizó el Ministerio de Sanidad el pasado 27 de febrero, se «decidió ir más allá y realizar una investigación retrospectiva de aquellas muestras que, por otros motivos clínicos, se recogieron en pacientes fallecidos sin causa filiada».

El Gobierno valenciano recalcó que «no se puede determinar que la causa de la muerte fuera el coronavirus, sino las complicaciones asociadas a él». Barceló explicó que cuando se diagnosticó este caso mortal se disponía de menos información y solamente se había tenido en cuenta su pronóstico de neumonía previa.