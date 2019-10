Valencia Compromís y PSPV renuevan a la dirección de la EMT mientras se dilucida su responsabilidad en el fraude El gerente de la empresa pública pasará a cobrar 5.000 euros más al año con los nuevos ajustes salariales

El Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia ha renovado este lunes los contratos del equipo directivo de la empresa pública, justo un día antes de que empiece la comisión de investigación -paralela a la policial y judicial- por el robo de cuatro millones de euros a través de ocho transferencias a entidades bancarias de Hong Kong.

Compromís y PSPV han ratificado su confianza en el gerente de la EMT Josep Enric García Alemany, cuyo sueldo pasará de 70.000 a 75.000 euros anuales. La oposición -PP, Ciudadanos y Vox- ha votado en contra de esta decisión, aplazada desde la semana pasada, así como de la creación de un nuevo cargo, el de director adjunto, que recaerá en el hasta ahora jefe de gabinete, Toni Martínez, que pasará de percibir 50.000 euros a 60.000 en su nuevo puesto.

Según ha informado la compañía en un comunicado, el actual director-gerente cobrará un 40% menos que su antecesor -92.453 euros- y un 60% menos que Jesús Herrero, el director-gerente de la empresa en los años 2005-2012 -126.897 euros-.

En una entrevista en Radio Valencia, el alcalde Joan Ribó ha calificado estos incrementos salariales de «subidas normales» ligadas a los acuerdos alcanzados por los trabajadores públicos con el Gobierno. Unos ajustes que se han tenido que hacer justo ahora, según el primer edil, porque los contratos del equipo directivo de la empresa expiraban pronto.

De hecho, sus socios de Gobierno del PSPV han condicionado la «renovación provisional» de los dirigentes al resultado de la comisión de investigación. «Si hay que pedir responsabilidades, seremos los primeros que lo haremos; nuestro compromiso está claro y pediremos las responsabilidades que correspondan cuando acabe. Pero ahora no es el mejor momento para dejar descabezada la empresa», ha esgrimido la concejal socialista Elisa Valía, que será la presidenta de ese grupo de trabajo.

Valía ha insistido en que este nombramiento no supone un blindaje y ha precisado que si de la comisión se derivan responsabilidades la indemnización por despido sería exactamente igual.

Respecto al fraude, Ribó ha explicado que se trata de «una gran estafa» que les tiene «muy preocupados». Un robo fruto de «una casualidad muy extraña», puesto que «había llegado dinero del banco Europeo de Inversiones» para comprar autobuses, al tiempo que el gerente de la EMT estaba de vacaciones y la responsable financiera, de baja por maternidad. Justo las dos firmas que se falsificaron para cometer el fraude.

El alcalde ha añadido que «todo indica que se han quebrantado todos los mecanismos de seguridad por una decisión personal», en referencia a la jefa de administración despedida de la empresa y acusada por su presunta implicación en el desvío de dinero.

Además, Ribó ha restado importancia a los mensajes de Twitter en los que el presidente de la empresa municipal, Giuseppe Grezzi, insinuaba con «tirar la toalla». «Tiene todo mi apoyo», ha afirmado sobre su compañero en Compromís, al tiempo que ha señalado que «es muy pronto para determinar el tipo de responsabilidad» política de los responsables del organismo autónomo del Ayuntamiento de la capital. Recuperar el dinero «no es fácil, pero no imposible», ha sentenciado el alcalde.

El PSPV, «cómplice directo»

Precisamente, el primer edil ha hecho referencia al Pleno extraordinario que la oposición le ha obligado a convocar el próximo 17 de octubre para que explique la situación patrimonial de la empresa de los autobuses públicos.

El consejero de Ciudadanos en el Consejo de Administración de la EMT, Narcis Estellés, ha calificado al PSPV de «cómplice directo de la crisis política y directiva» del ente, al haber votado a favor del nombramiento de los directivos. Estellés ha insistido en «la necesidad de intervención de la actividad económico-financiera de la EMT por parte del Ayuntamiento y la revocación de los puntos de votación de directivos y compra exprés de autobuses».

«Si estamos pidiendo esta intervención es porque no tenemos confianza en el equipo directivo de Grezzi. No se nos han aceptado las propuestas en base a imposiciones de Grezzi, no hay ningún ningún motivo jurídico», ha matizado el edil. Desde la formación naranja reiteran, además, que «el Tribunal de Cuentas debe dictaminar las responsabilidades derivadas de la estafa».

Por su parte, los consejeros del PP han anunciado que impugnarán los acuerdos adoptados porque pueden ser «lesivos» para el interés público. Los ediles Marta Torrado y Carlos Mundina emprenderán acciones legales contra la renovación de los contratos de alta dirección porque «no respetan» los principios de igualdad, publicidad, concurrencia y no discriminación, y consideran que deberían haberse convocado concursos públicos.

164 nuevos autobuses híbridos

Además, el Consejo de Administración de la EMT ha aprobado este lunes -con la abstención de PP y con el voto en contra de Ciudadanos y Vox- la compra de 164 autobuses híbridos por un importe de 49,6 millones de euros, que llegarán de manera escalonada en los próximos dos años.

El propio Grezzi ha señalado al respecto que la oposición deberá explicar «por qué no quieren que los valencianos disfruten de nuevos modelos de autobuses para mejorar el servicio». Para Grezzi es «otra demostración que no quieren descubrir el origen del fraude ni recuperar el dinero porque así ellos cantarían victoria. Piensan que cuanto peor vaya la EMT, mejor para sus intereses partidistas». «No lo vamos a consentir», ha zanjado.

Los populares han argumentado su abstención en que los nuevos vehículos no se pueden convertir en eléctricos y los pliegos no coinciden con lo acordado.