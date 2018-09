#WorldPaellaDay Valencia celebra por primera vez el Día Mundial de la Paella La ciudad acogel el 20 de septiembre actividades que tendrán lugar a lo largo de todo el día en la plaza del Ayuntamiento

ABC

VALENCIA Actualizado: 16/09/2018 11:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El 2 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella, cita en el que se conmemora el plato más representativo de la gastronómica valenciana, así como la agenda de actividades organizada para el día en que Valencia cede su plato más icónico al mundo.

El director general de Turespaña, Héctor Gómez, ha dado la bienvenida a esta excelente iniciativa, presentada en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por la concejala de Turismo y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez y el secretario autonómico de Turismo y responsable de la Agència Valenciana de Turisme, Francesc Colomer.

El director general de Turespaña, Héctor Gómez, destacó la importancia que ostenta “La paella como uno de los platos que mejor define la esencia de la cocina española y su vinculación con la dieta mediterránea”. Turespaña así lo entiende y resalta el turismo gastronómico en su Estrategia de Marketing Turístico y en sus campañas de publicidad. Héctor Gómez ha destacado que, en 2017, más de 9,1 millones de turistas internacionales visitaron España con motivos gastronómicos, lo que supuso un incremento del 17,81% y un gasto total de 10.989 millones de euros, un 25,64% más, según las estadísticas Frontur y Egatur.

El Día Mundial de la Paella supone una excelente oportunidad para proyectar Valencia, con el fin de consolidarla en el mapa de la gastronomía internacional como cuna de un plato que ya es reconocido mundialmente. “La paella es una parte indispensable de nuestra cultura, de nuestra forma de ser y de nuestro afán por compartir este plato en torno a una mesa en un ambiente familiar”, aseguró la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de València. “El día 20 vamos a celebrar por primera vez el Día Mundial de la Paella, una iniciativa conjunta de instituciones, entidades y profesionales del sector de la gastronomía y el turismo para situar el icono gastronómico valenciano por excelencia como una referencia mundial; un día en el que la paella se convierta en principal protagonista en todas las mesas”, afirmó la concejala de Turismo.

Presentación del World Paella Day - ABC

Por su parte, el secretario autonómico de Turismo y responsable de la Agència Valenciana de Turisme, Francesc Colomer, definió la paella como “el epicentro de la tradición gastronómica de Valencia” y “un elemento vertebrador de la gastronomía de la Comunitat Valenciana”.

“Desde una perspectiva turística, la paella es un elemento clave para posicionar Valencia y la Comunitat Valenciana como un destino gastronómico y de referencia de la dieta mediterránea a nivel nacional e internacional, así como poner en valor la huerta y la riqueza agroalimentaria de la región y articular una atractiva y extensa agenda anual de eventos gastronómicos con la implicación del conjunto de los agentes del sector”, argumentó Colomer.

Los representantes recalcaron la importancia de que la paella se reconozca a nivel internacional, por lo que el día será conocido oficialmente como World Paella Day, contando con el hashtag propio #worldpaelladay. El logo, que caracterizará a esta jornada mundial, está formado por una paella con un ‘20’ en su interior donde se distinguen los colores de la bandera de la Comunitat y “el azul turqués de nuestro mar Mediterráneo”.

Durante toda la jornada del próximo 20 de septiembre, la ciudad de Valencia festeja el Día Mundial de la Paella con diferentes actividades que tendrán lugar a lo largo de todo el día en la plaza del Ayuntamiento. Desde esta emblemática localización de la capital del Turia, se realizará una declaración institucional sobre la universalización de la paella y se celebrará un espectáculo de showcooking de nueve paellas diferentes, llegadas de diferentes puntos geográficos de Valencia, Alicante y Castellón. Por la tarde, se amenizará la jornada con música en directo y diversas animaciones audiovisuales.

La iniciativa gastronómica ha contado con la participación de diferentes instituciones públicas y privadas, entidades y profesionales del sector. Así, se ha sumado el Ayuntamiento de València, la Agència Valenciana de Turisme, la Federación Empresarial de Hostelería de València (FEHV), D.O. Arroz de València, Wikipaella, Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Club de Jefes de Cocina y Paella Today. Asimismo, se han sumado a la iniciativa distintas entidades vinculadas al turismo y la gastronomía como Turespaña Saborea España y la Federación Española de Hostelería, además de Dacsa Amstel, Garcima, Carmencita y Artika.

La paella, presente en todo el mundo

Turespaña apoya la celebración del Día Mundial de la Paella con numerosas acciones de promoción en sus Consejerías de Turismo en el exterior.

En su misión de internacionalizar el plato de la paella, ya se han confirmado diferentes acciones culinarias que tendrán lugar durante el próximo 20 de septiembre en ciudades de todo el mundo como Londres (Reino Unido), Milán (Italia), Utrecht (Países Bajos), Tokio (Japón), Shanghái y Guangzhou (China), Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Brasil), Miami (Estados Unidos), París (Francia) y Estocolmo (Suecia).

Por ejemplo, en Milán se va a celebrar una masterclass en el restaurante La Cucina Italiana, impartida por Nacho Romero, del restaurante Kaymus, con la participación del maestro de la coctelería Iván Talens, dirigida a profesionales del sector turístico. También está prevista la elaboración+degustación de paella en Oslo (para 500 personas) o en Moscú (mil personas).

Las 33 Consejerías de Turismo de Turespaña en el exterior se han sumado también a esta iniciativa, para publicar ese día con la etiqueta #worldpaelladay, publicaciones específicas en las redes sociales.

Además, en el marco de la campaña SpainIn10Sec, se incluye un vídeo de Plácido Domingo tomando una paella en Jávea (Alicante). Y en nuestra campaña Spain Is Part of You, hay un visual con la paella como protagonista.

El cuarto plato más buscado en Internet

El reconocimiento de la paella como parte fundamental de la gastronomía nacional e internacional se explica también a través de las búsquedas en Internet, ya que es el plato más buscado en España y el cuarto a nivel mundial con más de 5,4 millones de consultas, según el Estudio Internacional de la Paella de Originalpaella.es y Escuela de Arroces y Paella Valenciana. Tal es su importancia que supera a diferentes platos consolidados mundialmente como los espaguetis, las hamburguesas, el cuscús o los sándwiches.

Septiembre, mes clave

El World Paella Day será el acto central de una agenda repleta de diferentes actividades gastronómicas, entre las que destacan el Concurso de Paellas de Sueca, el Congreso de la Paella, la Fiesta de la siega del Arroz y las Jornadas del Arroz Made in CV. Estos actos tendrán lugar durante el mes de septiembre, debido a que durante estas semanas se procede a la siega del arroz.