Valencia apoya la exposición de al fotógrafa Monia Antonioli a favor de la ONG «One Day Yes» Más de un centenar de valencianos se reunieron este miércoles en Las cervezas del Mercado by BWK para celebrar la inauguración

ABC VALENCIA Actualizado: 21/02/2019 15:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Políticos, empresarios, artistas, periodistas, farmacéuticos, terapeutas, bancarios, comisarios o cocineros. Más de un centenar de valencianos se reunieron ayer en Las cervezas del Mercado by BWK para celebrar la inauguración de la exposición de la fotógrafa Monia Antonioli "Vente a Lamu" de la organización valenciana One Day Yes. Borja Testor fue el ganador del sorteo de una de las fotografías de la exposición que permanecerá en este espacio del Mercado de Colón un par de meses. Entre todos, lograron que más niños de Lamu tengan una mejor alimentación con moringa, el superalimento africano.

La muestra recoge imágenes artísticas de la fotógrafa internacional Monia Antonioli que acaba de volver de la isla de Lamu como colaboradora de la ONG valenciana. Anabel Navas, directora de Bierwinkel realizó la producción de la muestra. Lamu es una isla keniana declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco que mantiene casi intacto su vida desde hace más de 500 años y que está considerada uno de los pocos lugares únicos en el mundo donde se revive en primera persona cómo era nuestra vida en el siglo pasado.

La belleza de la simplicidad, la arquitectura swahili o el transporte en Dhow o con burros son algunas de las vivencias que ayer descubrieron el concejal Fernando Giner, la ilustradora Herminia Esparza, la pintora Cristina Peris, la farmacéutica Carmen Blay, la empresaria Carmen Romero, el cocinero José Pellicer, la cantante Elena&Rosenvinge, la terapeuta Marisa Palop o el periodista Manolo Bernardos.

Carla Gómez-Lechón, Claudia Giner, Ana Antonio Folch, Carla Roldán, Julia Climent, Merche Medina, Paula Rincón de Arellano, Patricia Membrives, Eva Montesinos o Ana Llorca fueron otras de las almas que apoyaron a esta organización valenciana que trabaja en la isla de Lamu desde hace 4 años en la escuela Twashukuru Academy School. Se trata de una escuela 100% ecológica, que mantiene a 50 niños con comida y educación, y que está construida con botellas recicladas. Sus principales líneas de actuación son la alimentación y la educación, el reciclaje y la cooperación cultural.

POR UNA ALIMENTACIÓN MEJOR Y LA MORINGA

Desde hace un año ONE DAY YES centra sus esfuerzos en lograr una alimentación completa y equilibrada para los niños de la escuela, y lo hace con la ayuda de las nutricionistas Dolores Silvestre y Anna Rubini de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.

Este año, en 2019 el reto es garantizar un programa de nutrición y alimentación equilibrado, sano y digno para todos estos niños para quienes a veces la comida de la escuela es su única comida al día.

La planta de la moringa y su cultivo, son esenciales para conseguirlo, y todo lo recaudado irá a este programa que busca mantener la moringa en la base de su plan nutricional y se trabajará por tener cada día una alimentación más completa. Con más de 90 nutrientes y 46 antioxidantes diferentes la moringa es una de las más ricas fuentes naturales conocidas de vitaminas y minerales.