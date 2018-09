Meteorología Unos 1.523 rayos impactaron este martes en Valencia tras la intensa tormenta Las precipitanciones dejan un acumulado de 45 litros por metro cuadrado en la Comunidad Valenciana

Unos 1.523 rayos impactaron este martes dentro del territorio de la Comunidad Valenciana -centrada en la provincia de Valencia- durante la breve pero intensa tormenta que dejó mucha actividad y hasta un acumulado de 45 litros por metro cuadrado, según Aemet.

La tormenta se generó en el prelitoral central de la provincia de Valencia con movimiento hacia el norte y poco antes de llegar a la comarca valenciana de l'Horta Sud la tormenta se dividió en dos. Los rayos registrados señalan la trayectoria de las dos tormentas a partir de la división.

De este modo, una vez dividida la tormenta, la célula de la izquierda, que circuló hacia el norte con trayectoria rectilínea, afectó sobre las 17 horas a la zona de Godelleta y Cheste. Dos horas después se disipó en la zona de Mora de Rubielos, en Teruel, más de 100 kilómetros al norte.

Este tipo de tormentas son típicas de septiembre en el área Mediterránea, "intensas y de corta duración", mientras que otoño serán "más extensa y persistentes en ese área".

Además, la precipitación acumulada durante la tarde alcanzó en Chiva los 45 litros, en Vilamarxant los 35,6 litros, en Llíria los 30,4 litros, en Alzira los 26.8 litros, en Guadassuar los 23,6 litros, en Pina los 22.4 litros, en Millares los 19 litros, en Dos Aguas los 17,8 litros, en Real los 15,2 litros, en Turís los 10 litros, en Bicorp los 9,2 litros, en la estación en València de la UPV los 8,4 litros, en Carcaixent los 6,4 litros y en Viveros los 4,6 litros.

No obstante, durante la noche no se ha registrado ningún incidente en los tres consorcios de bomberos de castellón, Valencia ni Alicante y los pluviometros no han registrado lluvias significativas, según el Centro de Coordinación de Emergencias.