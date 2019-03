Local ULab apuesta por la movilidad sostenible en Alicante con un «córner» de transporte ecológico El centro de «coworking» situado en la Plaza de San Cristóbal pone a disposición de sus usuarios de manera gratuita patinetes para adultos en colaboración con la «start up» alicantina Twenty Go

Apostar por la movilidad sostenible contribuyendo a hacer del centro de la ciudad de Alicante un lugar más habitable a la vez que se reducen las emisiones de CO2. Es el propósito de ULab, el centro de negocios y oficinas orientadas a autónomos y emprendedores en la Plaza de San Cristóbal, que ha inaugurado su denominado ‘córner’ de transporte ecológico.

Se trata de una zona habilitada en el mismo interior de sus instalaciones en el que sus usuarios tienen a su disposición patinetes para adultos que pueden utilizar cuando lo necesiten y de manera gratuita para moverse por la ciudad. Además, el punto de entrega cuenta con aparcamiento para bicicletas y de carga de baterías junto al mismo puesto de trabajo para aquellos que usan este medio de transporte para sus desplazamientos diarios.

“La idea surge de la necesidad de muchos de nuestros coworkers de llegar en bicicleta al trabajo. Dejarla aparcada en la calle no siempre es lo más seguro, de la misma forma que no siempre existe la posibilidad de acceder a puntos de recarga para aquellas que son eléctricas”, explica Isabel Romero, project manager de ULab. La vocación internacional del centro, que cuenta con numerosos trabajadores que en sus países están ya acostumbrados a este tipo de forma de desplazamiento, unido a su responsabilidad social con el medio ambiente han sido los motivos de esta iniciativa completada con el servicio de préstamo de patinetes. Una realidad posible gracias a un acuerdo con la ‘start up’ alicantina Twenty Go, que desde la capital de la Costa Blanca comercializa este tipo de vehículos en toda Europa.

Imagen del del ‘córner’ de transporte sostenible habilitado en ULab - ABC

“Nuestra ubicación en pleno centro de Alicante ofrece múltiples ventajas a nuestros usuarios, pero a veces hace algo complicada la movilidad para aquellos que viven lejos del centro o tienen que realizar gestiones a menudo fuera de él. Con esta iniciativa queremos plantear una alternativa al uso del coche y el aparcamiento”, argumenta Romero. Los usuarios del coworking no tienen más que solicitar en recepción el préstamo de un vehículo, el cual pueden usar libremente. “Eso sí, siempre siendo advertidos de su responsabilidad y necesidad de cumplir escrupulosamente con las ordenanzas en materia de circulación y respeto a los demás”, matiza.

El ‘córner’ de transporte sostenible ha tenido un gran éxito desde el primer momento de su implantación. Los usuarios ya aparcan sus bicicletas y usan los patinetes a menudo. “El perfil de uso es muy variado y heterogéneo, como ocurre con la comunidad ULab. Eso sí, la mayoría tienen en común un carácter cosmopolita, abierta al mundo que les rodea y comprometida con los demás”, explica la project manager.

Patinetes y emprendimiento en el Cañas Bloggers del jueves

Precisamente la movilidad sostenible y más concretamente el creciente uso de los patinetes para adultos en todo el mundo será la temática del próximo Cañas Bloggers de ULab. Raúl Carrión, emprendedor y fundador de Twenty Go, hablará de su proyecto en la cita del próximo 28 de marzo a las 19.00 horas, que como todos los últimos jueves acogerá en el auditorio del centro de negocios y emprendimiento a todos los interesados en aprender, compartir y charlar en torno a una cerveza.