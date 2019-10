Política El tripartito elude las explicaciones sobre los recortes y salva a Puig de comparecer en las Cortes PSPV, Compromís y Unides Podem evitan valorar que no se facilite el detalle de los ajustes desde Hacienda pero argumentan que sólo afectan a partidas inejecutables

Seguir Rosana B. Crespo @rosanabcrespo VALENCIA Actualizado: 01/10/2019 19:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los recortes del Consell afectan al plan de supresión de barracones, a vivienda social y a las ayudas a empresas

El tripartito valenciano ha eludido este martes dar explicaciones sobre los recortes de 365 millones de euros programados por el Consell para final de año y que afectarán, entre otros, a planes como el de supresión de barracones (Edificant), la compra de vivienda social o las ayudas a empresas, como ha informado ABC.

Los portavoces de PSPV, Compromís y Unides Podem han comparecido tras la Junta de Síndics en las Cortes Valencianas, donde a preguntas de los medios han afirmado que desconocen el detalle de los ajustes, remitidos ya desde la conselleria de Hacienda al Gobierno central. Sin embargo, sí han querido marcar una posición pese a, han asegurado, no tener la información. Así, han insistido en que no va a perjudicar a nada relacionado con políticas sociales y que lo que se va a tocar del presupuesto son las partidas inejecutables.

Todos ellos han remitido a la comparecencia del responsable de Hacienda, Vicent Soler, por ser quien «tiene más información sobre el plan de ajustes». Tendrá que acudir a la Cámara en las próximas semanas. No lo hará, por el contrario, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. El PP había pedido un pleno extraordinario para el 7 de octubre que ha sido apoyado por Ciudadanos y Vox y rechazado por los partidos del Botánico. De este modo, el jefe del Consell se libra de ser citado.

Respecto al hecho de que no se haya facilitado dato alguno desde Hacienda sobre el detalle de las partidas afectadas, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, únicamente ha señalado que «para algunos es un recorte», pero para ellos es «una reprogramación del gasto» al tratarse de cantidades imposibles de ejecutar este año, como ocurre con Edificant. En todo caso, ha afirmado que no ha recibido información completa del Consell y sabe lo que corresponde a la «parte» de los departamentos de Compromís por lo que ha podido hablar con los responsables. De hecho, ha llegado a comentar que se ha enterado por la prensa del desglose.

En la misma línea ha intervenido la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, quien -también desde el desconocimiento del detalle- ha defendido de nuevo que los ajustes no deben afectar nunca a políticas sociales, especialmente a Vivienda -pese a que sí es un departamento al que toca-, sino que se deben programar «en partidas que no puedan ser ejecutables debido a los problemas de personal que padece la Administración». Aun así, ha admitido que la primera institución de la que los ciudadanos valencianos habrían de recibir la información transparente sobre los ajustes que les afectan debería de ser «la Generalitat» y no el ministerio.

El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha remarcado que quedan «flequitos, partidas inejecutables», aunque desconoce cuáles concretamente pese a que las «intuye».

Por su parte, los grupos de la oposición han cargado contra los del Botánico. Isabel Bonig (PPCV), Toni Cantó (Ciudadanos) y Ana Vega (Vox) han criticado la «falta de transparencia» y que Puig «no dé la cara». Además, han recordado que los consellers, en el último pleno, aseguraron que los recortes no iban a afectar a partidas sociales cuando sí que lo harán. «Han mentido en sede parlamentaria», han indicado, recordando que los ajustes no se van a producir en sus asesores ni en las subvenciones a dedo.