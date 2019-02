Entrevista Toni Cantó: «Suprimiremos Transparencia; el presupuesto irá para acabar con barracones y listas de espera» El precandidato de Ciudadanos a la Generalitat quiere contar con perfiles de fuera del partido para las listas y el Gobierno: «Nosotros llevamos independientes y el tripartito independentistas»

A la espera de que Ciudadanos celebre sus primarias en la Comunidad Valenciana -previsiblemente en febrero-, Toni Cantó ya ejerce como candidato virtual a la Generalitat desgranando algunas de las propuestas electorales que el partido llevará a los próximos comicios autonómicos y municipales. De frases contundentes y mensajes directos, el perfil del diputado nacional, bregado en la arena del Congreso, genera de todo menos indiferencia entre los partidos de izquierdas, los cuales ya lo han situado en el centro de sus ataques.

¿Qué propondría como primeras medidas en el caso de que pudieran conformar un Gobierno compartido?

El fundamental problema de la Comunidad Valenciana creo que es el de la precariedad laboral, la falta de empleo, los malos servicios sociales en cuanto a Sanidad o Educación y ciertos enfrentamientos que ha creado el tripartito en la lengua. Hay que poner orden en todo eso y cambiar las prioridades presupuestarias. A mí no me va a preocupar más À Punt que las listas de espera. No me va a preocupar más elegir entre concertada o pública que acabar con los barracones. No voy a ser como el señor Puig, que hace unos meses veía como urgente e inaplazable la financiación autonómica y ahora lo ve con un relajo que me espanta. Y, desde luego, no le voy a decir «go home» a ninguna inversión multimillonaria como hace Compromís. Hablaremos con aquellos que estén dispuestos a apoyar este tipo de medidas y otras como las que hemos puesto en marcha en Andalucía. Por ejemplo, la modernización de la Economía, la lucha contra la corrupción, poner fin a los chiringuitos del tripartito o dejar de subvencionar a las entidades pancatalanistas.

¿Podría concretar en materia sanitaria y educativa qué proponen? ¿Se plantearían paralizar la reversión de los conciertos?

Yo no voy a jugar con la Sanidad privada y la pública por motivos ideológicos. Pediré que me presenten las cuentas.

¿Harán una auditoría?

Sí. Si es más barato por paciente trabajar en ese hospital, da igual que sea público o privado. Y siempre hay que velar por la calidad de la atención a los profesionales valencianos, que ahora mismo están pasándolo muy mal. Este miércoles estuve en La Fe acompañando una amiga que tenía un problema con su recién nacido. Pude comprobar dos cosas: primero, que son los profesionales los que están salvando la calidad asistencial y, segundo, que no se les estaba pagando, por ejemplo, las horas extras de diciembre. Hay que acabar con las listas de espera, pero también dar una mejor calidad a los que atienden a los pacientes.

¿Y en cuanto la vuelta al distrito único, como quiere el PP?

Me va a permitir que desconfíe de lo que diga el PP porque fue con ellos cuando los padres valencianos empezaron a tener dificultades para que sus hijos estudiaran determinadas asignaturas en castellano. En todo caso, ningún padre de la Comunidad va a dejar de poder decidir que su hijo estudie ciertas asignaturas en castellano o en valenciano. Voy a velar por ambos. Y aseguro que multiplicaré de forma exponencial las horas en inglés, que es el idioma que sí o sí va a permitir que nuestros hijos puedan llegar a tener los mejores puestos de trabajo. También acabaremos con el requisito lingüístico, para que aquí puedan venir los mejores profesionales sean de donde sean. Yo trabajo con incentivos, no con castigos. Incentivaré que estudien valenciano, pero no les voy a poner una barrera lingüística.

Bajada de impuestos y, como ha comentado antes, supresión de ayudas a entidades catalanistas parece que serán otras medidas.

La bajada de impuestos ya la presentamos en los presupuestos de aquí. Tanto la del tramo autonómico del IRPF como acabar con el impuesto de Sucesiones. En cuanto a las entidades catalanistas, no recibirán un solo euro de un Gobierno en el que esté Ciudadanos.

¿Recortarían presupuesto a À Punt?

Es bastante probable. Desde luego lo que no vamos a hacer es dar un sólo euro más, porque además no está consiguiendo un resultado de audiencia importante. Posiblemente porque los valencianos tienen la percepción de que es TeleCompromís.

¿Cómo valora las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado en la Comunidad Valenciana?

Los Presupuestos Generales del Estado son mentira. Nos lo ha dicho Bruselas, el Banco de España y otros auditores externos. No los puedo valorar. Y, por otro lado, aquí no se trata de poner parches cada añito con las cuentas, se trata de que de una vez por todas tengamos un Gobierno en Madrid y otro en la Comunidad Valenciana que peleen por el cambio de la financiación.

Usted que ha estado en Madrid todos estos años, ¿crere que la hipoteca reputacional de la Comunidad se ha levantado con este Consell?

Por desgracia no. La hipoteca reputacional se levanta cuando uno se siente orgulloso de sus gobernantes y de cómo se trata a los que vivimos aquí. Las listas de espera aumentan, seguimos con índices de Dependencia muy preocupantes, con 11.000 niños que estudian en barracones... el Consell no ha gestionado bien y encima se ha dedicado a dividirnos. Entre los corruptos, los malos gestores y los que vienen a cavar trincheras no se consigue levantar esa hipoteca.

¿Considera que hay que incidir en el adoctrinamiento en las escuelas valencianas?

Sí, y pronto vamos a presentar un estudio de los libros valencianos igual que hemos hecho en Baleares. Demostraremos que aquí también se está iniciando ese camino. Compromís no se pide cualquier cartera. Lo hace como Esquerra en Cataluña, se pide Educación y se pide los medios públicos, y eso es para algo.

¿Cree que es generalizado el adoctrinamiento?

Por fortuna todavía no. Pero si le damos cuatro años más a Marzà sí, y nos encontraremos con un problema igual de grave que en Baleares y apuntando hacia el del secesionismo catalán. Aquí ha ocurrido que en algunos colegios se han metido símbolos políticos. La Alta Inspección es un instrumento que debería decir algo cuando aquí no se da ni una hora en castellano en los colegios de 0 a 3 años. ¿Usted se imagina lo que estarían diciendo Compromís o el PSC valenciano si nosotros no permitiéramos que los niños de 0 a 3 no dieran ni una sola hora en valenciano? Pues nosotros tenemos que tragar con que esto ocurra con el castellano. Nos parece irresponsable y grave.

La Conselleria no dice que esto ocurra.

Pues que nos denuncien. Nosotros hemos demostrado que es así en lo que ellos llaman proyectos experimentales de Infantil.

¿Hay una pelea en el carril de la derecha para ver quién es más de derechas como dice la izquierda?

Yo creo que hay una pelea en el carril de la izquierda para ver quién es más nacionalista. Yo es que no estoy en derecha ni izquierda, soy de centro.

Tanto derecha como izquierda acusan a Ciudadanos de no saber muy bien lo que quiere y de no ser claro.

Son declaraciones vacuas de gente que dice cosas diferentes según el territorio. Yo pertenezco a un partido que dice lo mismo en todas partes.

¿Prefiere a Vox o al PSPV para negociar un Gobierno?

Cuando estén claros los resultados, mi partido pondrá una serie de condiciones: la modernización de la economía con atracción de inversiones y empleo, acabar con los chiringuitos y garantizar que nuestros hijos puedan estudiar en la lengua que quieran. Ya veremos quién quiere unirse.

¿Pero de quién se puede sentir más cerca?

De ninguno.

¿Cómo valora a Isabel Bonig y a María José Catalá como candidatas del PP a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia?

La valoración de los candidatos deben hacerla los votantes y no los líderes de los partidos. En cuanto a las actuaciones del PP, hemos tenido un Gobierno en el que estaban ambas plagado de corrupción y con el que se iniciaron muchos de los problemas que tenemos ahora en Educación.

Se lo preguntaba también por la sintonía personal que pueda mantener con ellas.

Creo que eso hay que apartarlo. He mantenido contactos y tengo una relación fluida con ambas. Es una cuestión de responsabilidad política. En el PSC valenciano, por contra, no consigo tender tantos puentes. Manolo Mata me declara persona non grata y no quiere que hable. Es complicado, pero todavía debe haber alguien en ese partido que no se haya ido tanto hacia el nacionalismo.

¿Tiene alguna preferencia por Consellerias en caso de acceder al Gobierno?

No me quiero poner en esa hipótesis porque me parecería una falta de respeto. Sí que le diré que el acuerdo que nosotros presentaremos pasará por esa modernización de la economía, por acabar con los chiringuitos, con las listas de espera, con los barracones, por pelear por la financiación...

Eso son prácticamente todas las Consellerias.

Es que a mí más que el reparto me preocupan las políticas que se vayan a llevar a cabo. El acuerdo con el PP en Andalucía afecta a todos los departamentos.

¿Sería partidario de fusiones o de supresiones?

Sí, sí. Vamos a llevar a cabo una labor de ahorro en la Administración valenciana, en la que no sólo hay duplicidades sino que se crearon algunas consellerias sólo para repartirlas entre PSPV y Compromís. Esto ha terminado resultando letal. Presentaremos una reestructuración en la que se bajará el número de departamentos suprimiendo algunos inútiles.

¿Como Transparencia?

Como Transparencia. El tripartito no puede auditarse a sí mismo, es la regla principal de la lucha contra la corrupción. De eso tiene que encargarse alguien de fuera. Son unos tramposos. El presupuesto de esa conselleria, entero, irá para acabar con barracones y listas de espera. Al final se ha convertido en un sitio en el que colocar a amiguetes.

¿En qué grado renovará el grupo de las Cortes?

Espero contar con todos los diputados actuales de una u otra forma. El grupo se estrenaba y ha pasado por pruebas duras. Estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho. Si gano las primarias quiero trabajar codo con codo con ellos.

¿Pero caben todos en puestos de salida?

Vamos a ganar más escaños. Siendo un optimista informado, conseguiremos más diputados y de lo que se trata es de sumar talento.

¿Debe la actual portavoz, Mari Carmen Sánchez, ir en un puesto destacado de la lista?

Por supuesto. Tenemos que estar muy orgullosos y muy agradecidos del trabajo que ha hecho. Le cayó, seguro sin que ella lo esperara, una portavocía y una responsabilidad muy grande que ha desarrollado excelentemente.

¿Quiere contar con bastantes independientes?

No sé si bastantes, pero desde luego alguno sí. No es solamente que yo quiera, es que se está ofreciendo gente de un perfil que me parece muy interesante. Y no únicamente para el grupo de Las Cortes, sino que si tuviéramos que llevar a cabo alguna responsabilidad de gestión estamos recabando a muchos independientes y funcionarios de altos niveles. Es una diferencia que tenemos con el tripartito. Nosotros llevamos independientes y ellos independentistas.

¿Le ha pedido Albert Rivera que se encargue usted personalmente de esa búsqueda?

Sí. Albert recuerda siempre en cada Ejecutiva que debemos tener a los mejores. Eso habla mucho del tipo de líder que tenemos.

No me va a querer dar nombres, ¿pero perfiles? ¿Económicos, jurídicos...?

Esos dos estarían bien y tengo ya alguna idea. Pero también hay gente dentro del partido con una preparación increíble.

A usted le gustaría especialmente el fichaje de la Fallera Mayor de Valencia de 2018, Rocío Gil, ¿no?

Rocío es afiliada. Espero que esté.

¿En el Ayuntamiento?

Donde ella quiera. Rocío no solamente tiene la experiencia de haber sido una digna representante de los valencianos. Con su actuación todo el año demostró ser una mujer con la cabeza muy bien amueblada. Tengo una excelente relación y espero contar con ella esté donde esté, es una persona valiosísima. Le he cogido mucho cariño y la admiro.

¿Piensa que era buena idea romper el pacto conjunto entre todos los partidos, llamado «anti Vox», contra la violencia de género?

Lo que pienso que no era buena idea era usar un tema tan importante como la violencia de género para hacer lo que hicieron. No pueden decir: «prohibimos que se pueda llegar a un acuerdo con aquel que no esté en esta línea», y que uno de los que no haya firmado el Pacto de Estado sea Podemos. Lecciones no vamos a aceptar. Que esto lo haga el tripartito, que ha incumplido el 58% de las medidas que prometieron contra la violencia de género, me parece más irresponsable todavía. Con esos mimbres, lo de ayer era una tomadura de pelo.

¿Su postura de ayer es una forma de decir «o tripartito o nosotros»?

No. Es una forma de evidenciar cómo trabajamos nosotros y cómo lo hacen ellos. Nosotros trabajamos con cosas concretas, denunciamos el incumplimiento de las medidas. No vamos a enfrentar a la gente con temas tan serios y no vamos a hacernos una foto.

¿Por qué actúa de candidato si todavía no se han celebrado las primarias de su partido?

Porque soy el secretario de Comunicación de Ciudadamos en la Comunidad Valenciana. Y viendo que todos los partidos de alrededor se han puesto en modo preelectoral, tenemos que tener las pilas cargadas y dejar las cosas claras.