Toni Cantó: «En septiembre revisaremos todos los pactos municipales y el de la Diputación de Alicante»

Una de las estrategias políticas que más de cerca se siguen en la Comunidad Valenciana es la del evidente acercamiento de Ciudadanos al PSPV durante los últimos meses como réplica de la táctica que la formación naranja está llevando a cabo a nivel nacional. Su líder autonómico, Toni Cantó , ha rebajado notablemente el tono de ataque a Ximo Puig , con quien, admite, tiene actualmente más relación «que nunca». Unos movimientos que justifica en su intento de «centrar» a los socialistas. Sin embargo, no son los únicos. La revisión de los pactos municipales en todo el territorio ya tiene establecido el calendario de septiembre. Ciudadanos gobierna en solitario en ocho localidades y mantiene acuerdos en otras 32, que pueden ver alterados sus equilibrios, o que ese número aumente si logran cerrar más alcaldías. La joya de la corona, lógicamente, es la Diputación de Alicante, que controlan junto al PP. Si la revisión de ese acuerdo responde únicamente a un amago o a una realidad a corto plazo se podrá comprobar tras el verano.

Publicidad institucional, acciones en medios de comunicación, subvenciones a su hermano... son varios los frentes que afectan directamente a Ximo Puig en los que Ciudadanos ha adoptado un tono batallador en las Cortes. ¿La nueva estrategia de aproximación al PSPV pasa a dejar en barbecho estos posicionamientos?

No. Nosotros queremos quitarle lastre, pero seguiremos controlándolo. No vamos a perder la esencia de Ciudadanos que desde luego tiene que ver con todo lo que es anticorrupción.

Anunciaron que llevarían el posible conflicto de intereses en las acciones que mantiene el presidente de la Generalitat en un medio de comunicación a Fiscalía. ¿Como se encuentra ese asunto?

Estamos esperando que el Consell nos remita las solicitudes de documentación que registramos, pero la mayoría de las preguntas no están siendo respondidas y han pedido ampliar el plazo. Cuando nos llegue todo lo estudiaremos bien para llevarlo a Fiscalía.

¿En sus conversaciones con Puig le ha pedido en algún momento que dejara de lado estas cuestiones?

Nunca. Ni siquiera lo ha mencionado durante las diversas ocasiones en las que nos hemos encontrado a solas.

¿Cuál es la relación actual con él? ¿Hablan y se reúnen mucho?

Es cierto que en los últimos dos meses nos hemos visto casi más que en toda la vida. Quitando de nuestra etapa en el Congreso, donde teníamos buena relación y tomábamos café a menudo. Pero sí es verdad que desde que estoy en Valencia me he visto con él más que nunca.

¿Para qué?

Para cerrar propuestas y flecos de acuerdos. El que conseguimos en las Cortes sobre bonificar las vacaciones a los sanitarios lo cerré con él y con Manolo Mata. Ahora estoy con ganas de intentar cerrar un par de cosas que hemos registrado aquí.

¿Cuáles?

Todavía no se lo puedo decir porque estoy en conversaciones con ellos. Pero tienen que ver con creación de riqueza y empleo. Ya hablé de una proposición para blindar la industria automovilística de las ocurrencias de Podemos y Compromís, estamos estudiando temas para proteger a la industria cerámica y también queremos un extra para el personal sanitario y un pacto autonómico por la sanidad valenciana. Hay varias cosas que tenemos encima de la mesa y mi idea sería conseguir el apoyo del PSPV para el pleno de julio.

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes, durante la entrevista ROBER SOLSONA

¿Los ve en esa línea de apoyar?

Sí, pienso que hay buena predisposición. Creo que son propuestas lógicas porque las hemos hecho reuniéndonos previamente con los sectores.

«Los acuerdos puntuales pueden derivar en una negociación de Presupuestos, pero nuestras condiciones serían más ambiciosas» Toni Cantó

¿Estos acuerdos puntuales pueden derivar en que entren a negociar los Presupuestos de la Generalitat y acuerdos a mayor escala?

Sí, pero nuestras condiciones serían más ambiciosas.

¿Puede concretar?

Pues serían las mismas líneas rojas que hemos puesto siempre. No a las subidas de impuestos en un momento en que los Gobiernos como el de este tripartito están muy en expoliarnos a ciudadanos y empresas cuando viene un otoño muy difícil. Habrá que hablar también de cómo apartar las ocurrencias de esos dos lastres de Podemos y Compromís, de cómo adelgazar la Administración valenciana, de cómo blindar los temas de anticorrupción y transparencia, etc. Pero hasta que no veamos los Presupuestos no queremos adelantar, porque a mí me preocupan mucho. El Consell va a tener que hacer un gran esfuerzo, no sólo en ayudar a los que se quedan sin trabajo, sino en evitar que mucha gente lo haga. Y para ello es necesario inyectar dinero en las empresas y ser capaces de crear proyectos lo suficientemente atractivos como para que Europa los financie. Y ahí me dan mucho miedo Compromís y Podemos.

¿Piensa que habrá reajuste en la Generalitat?

Ojalá. Nosotros sabemos que hay funcionarios que son indispensables, pero hablamos de otra cosa. Hablamos del alto número de altos cargos, de enchufados, de consellerias que no sirven para nada... el Consell tendrá que hacer el mismo esfuerzo que los valencianos. Puig verá cómo encaja eso con el acuerdo con sus socios. Creo que es evidente que ni nos sirven los mismos Presupuestos del año pasado ni la misma estructura de la Generalitat.

Otro tema relevante que ha resurgido durante el coronavirus es el del turismo. Compromís y Podemos apuestan por un replanteamiento del modelo, pero Puig ha evitado este posicionamiento y sus declaraciones han ido más dirigidas a priorizar totalmente este sector. ¿Han hablado sobre todo ello?

Sí. Hemos hablado mucho sobre turismo y le he transmitido que creo que estamos haciendo las cosas mucho peor que, por ejemplo, en Andalucía. Allí llevamos dos campañas estupendas y se han puesto a la cabeza mundial en reservas para este verano. En el Gobierno valenciano no hemos visto una sola campaña todavía y me parece alucinante. ¿Que en la Comunidad habría que fomentar otras entradas de riqueza y empleo? Sí, pero ¿cuáles? ¿Qué alternativa dan Compromís y Podemos? Porque si luego demonizan la industria del automóvil, la de la cerámica con todo el tema energético... que digan qué proponen. Yo lo que quiero es seguir apoyando al turismo, pero también a estas industrias tan importantes para que sigan creciendo.

¿Esas iniciativas sobre, por ejemplo, la industria de automóvil, estaría dispuesto a intentar pactarlas también con Compromís y Podemos?

Ojalá, pero no se si ellos están dispuestos. Ellos en el fondo lo que hacen es atacar al modelo de esa industria y sin embargo defender el modelo del ecopijismo. Nosotros proponemos ayudar con un Plan Renove a todos los automóviles modernos que emiten infinitamente menos que antes, pero Compromís sólo quiere apoyar al vehículo puramente eléctrico que vale tres veces más. Otra de las bases de nuestra propuesta es conseguir una marca Comunidad Valenciana que desarrolle I+D+i en ese sector y modernice y diseñe.

Toni Cantó posa para ABC ROBER SOLSONA

Durante las últimas sesiones control ha rebajado mucho el tono de crítica hacia el presidente de la Generalitat. ¿Comparte esta interpretación?

Sí. Es que ha cambiado mucho la realidad. Ha venido una crisis que nos ha dado un bofetón a todos empeorada por la mala gestión del Gobierno central y autonómico que nos ha puesto es una situación crítica. Lo que creo que tenemos que hacer los políticos es ponernos a disposición de los ciudadanos en ayudar para arrancar las mínimas mejoras posibles. Por eso en Madrid y aquí estamos logrando cosas negociando con los respectivos Gobiernos.

¿Y eso diluye su estrategia de oposición?

No. Yo seguiré criticando muchas decisiones que creo que el Consell toma equivocadamente o no toma.

«Para mí lo único rojo es la alerta sanitaria y económica. Es un momento de emergencia que requiere altura de miras y generosidad en los pactos» Toni Cantó

¿El PSPV ya no es el PSC valenciano?

Sí, porque sigue prefiriendo pactos con Compromís y Podemos. Le reconozco a Puig la legitimidad de ser el que armó el Gobierno, pero estaríamos mucho mejor en uno en el que las tres partes fuéramos Ximo, Isabel (Bonig) y yo.

Ése es su deseo global, pero el cambio de socios por parte del PSPV sería práticamente imposible salvo una situación inesperada.

Por desgracia. Pero si yo consigo arrancar puntualmente acuerdos que por motivos dogmáticos nunca partirían de Compromís y Podemos, y con ello centrar al PSPV, ya habremos demostrado nuestra utilidad.

Abiertos ustedes a una negociación de Presupuestos con el Botánic, supone que están dispuestos a negociar una ley tan importante con Compromís y Podemos. ¿Es una línea roja que ahora ya están dispuestos a traspasar?

Para mí lo único que hay ahora rojo es la alerta de la situación sanitaria y económica. Es un momento de emergencia que requiere altura de miras y generosidad en los pactos. Es muy complicado llegar a acuerdos con ellos, así que ojalá dejen de lado sus fobias idelógicas.

Hace poco la portavoz de Podemos en las Cortes, Naiara Davó, dijo que Ciudadanos era bienvenido a las políticas del Botánico. No sé si esto lo interpreta usted como una invitación real.

Por desgracia la que tiene que decidir ahora es Pilar Lima y no Naiara Davó. Podemos ya es duro de por sí, pero ahí se añade un lastre todavía más pesado.

La reforma de la ley de la televisión autonómica o la ley electoral quedaron aparcadas por la pandemia. ¿Se han sentado ya con el PSPV a negociar algo?

La de la tele la queremos abordar estudiando bien la situación y escuchando a todos. Y la electoral ya hemos hecho el ofrecimiento pero nadie coge el guante.

«Es complicado que no mejore la relación con la nueva dirección de À Punt porque la que tuve con Empar Marco fue muy difícil desde el principio» Toni Cantó

¿Se han reunido ya con el nuevo director de À Punt, Alfred Costa?

Sí, hemos mantenido un encuentro esta semana. Ha sido una primera toma de contacto cordial.

¿Cree que mejorará su relación con la nueva dirección tras los desencuentros con Empar Marco?

Es complicado que no mejore porque la relación con Empar fue muy difícil desde el principio. Pero no se trata tanto de una cuestión de carácter como de profesionalidad. Y pienso que Empar no fue profesional porque entre otras cosas un cargo así ha de garantizar la pluralidad informativa. Con nosotros no lo cumplió. À Punt nos trata muy mal. Somos el partido más infrarrepresentado en los informativos respecto al peso que tenemos en el Parlamento. Eso es un tema a revisar, pero hay muchos otros. El fundamental es el modelo. No es la tele del siglo XXI que merecen los valencianos y es obvio que no lo han conseguido porque los datos de audiencia están ahí.

Toni Cantó, en las Cortes Valencianas ROBER SOLSONA

Retomando su acercamiento al PSPV, ¿esta táctica ha afectado a su relación con el PP y con Isabel Bonig?

No.

Sabe que hay cosas que no han sentado muy bien, como su pacto con el tripartito para estar en la Mesa de la comisión de reconstrucción del coronavirus.

Creo que hicimos bien. La sociedad no entendería que no fuéramos capaces de sacar un dictamen en esa comisión en el que todos los partidos estuviéramos de acuerdo en unos mínimos. Si no logramos ponernos de acuerdo en una situación como la actual estaríamos dando un espectáculo vergonzoso. Yo haré todo lo posible por estar ahí aunque sea como interlocutor entre los partidos del Consell y la oposición. Me consta que todavía están muy gruñones, pero creo que si no se unen estaríamos dando muy mal ejemplo.

¿Y a nivel interno entiende que no todo el mundo vea bien en su partido ese cambio de actitud con el PSOE o aquí con el PSPV?

Aquí no he recibido ninguna crítica a lo que estamos haciendo ahora. Es más, creo que los ciudadanos nos piden eso. Y sí ha habido salidas en mi partido, pero son amigos y tienen todo mi respeto y mis mejores deseos.

¿Se plantean romper con el PP en la Diputación de Alicante o es sólo una pose?

No me planteo nada hasta septiembre, donde lo que queremos hacer es revisar todos los pactos municipales y estudiar el de la Diputación de Alicante. Jesús Gimeno y yo queremos hacer una reunión con todos los concejales y diputados provinciales, valorar a más de un año vista cómo ha sido el funcionamiento de esos pactos y mejorar en la medida de lo posible.

¿Eso qué significa? ¿Que a partir de septiembre se van a replantear equilibrios en los Ayuntamientos, mociones de censura...?

Todo. De hecho ya lo estamos haciendo. Ahora viene el de Massalfassar, donde libramos a los vecinos de Compromís con un acuerdo con el PP y Demòcrates Valencians. El PP ocupará la alcaldía el primer año y nosotros los dos siguientes. Quiero decir, que eso está en marcha. Hace dos meses pasó en Torrent y hay posibilidades de algún otro. Yo creo que hay que revisarlo todo. Está bien parar, mirar y comprobar si estamos consiguiendo lo que queríamos. Gimeno y yo somos los responsables de este tema y queremos escuchar a todos nuestros cargos.

¿Y en la Diputación de Alicante en qué sentido sería?

Todavía no se lo puedo concretar. Pero la Diputación de Alicante, como el Ayuntamiento de Alicante y otros de la Comunidad Valenciana, serán examinados en septiembre.

«Jesús Gimeno y yo queremos sentarnos con nuestros concejales y diputados para valorar el funcionamiento de todos los pactos y comprobar si estamos cumpliendo con lo que queríamos» Toni Cantó

¿Sabe ya cuándo lo van a nombrar oficialmente coordinador autonómico de Ciudadanos?

No, pero soy un orgulloso síndico de las Cortes y con eso tengo trabajo de sobra.

Aun así se tendría que formalizar este verano, ¿no?

Sí. Llevamos mucho tiempo y creo que estamos a punto. La Ejecutiva está a la espera de recibir el reglamento y en cuanto lo apruebe y lo pase al Consejo General empezaremos a ponernos en marcha. Le aseguro que no veo el momento porque hay un trabajo de comunicación con los afiliados, de implantación y de captación de talento que hasta que no tenga la estructura no puedo hacer.

«Cuando sepamos cómo va a ser la nueva estructura de partido empezaremos a mirar equipos Jesús Gimeno y yo, pero también estará Madrid» Toni Cantó

¿Tiene alguna intención de que en la nueva ejecutiva haya equilibrios entre familias del partido, más allá de la de Gimeno y usted?

Todavía no sé quién va a ser el nuevo secretario de Organización ni cómo va a ser la nueva estructura provincial. Ni siquiera sé qué cargos va a haber. Cuando lo sepamos empezaremos a mirar equipos. Cuando digo «nos» me refiero a Jesús Gimeno y yo, pero también estará Madrid.

¿Cómo se encuentra la convivencia a nivel interno con un sector tan diferenciado como el de Alicante?

Ahora mismo no tengo convivencia. No lo digo a mal, pero como no tengo estructura estoy centrado en todo lo político. Y además tengo diputados muy buenos de Alicante, como María Quiles, Emigdio Tormo, Fernando Llopis o Tony Woodward, quien ahora que vienen los Presupuestos va a tener un papel fundamental.