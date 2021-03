Toni Cantó mueve ficha tras sus elogios a Díaz Ayuso y carga contra Arrimadas

«Cualquiera que me conozca puede imaginar qué pienso de la decisión que ha tomado mi partido en Murcia y de las consecuencias que eso acarrea». Han sido las primeras declaraciones públicas del portavoz de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, tras el terremoto político provocado por la formación naranja que ha situado a la Comunidad de Madrid en un escenario de elecciones anticipadas.

Toni Cantó, uno de los referentes del partido y una de sus voces críticas tras los malos resultados de las elecciones catalanas, ha revelado en su cuenta de Twitter que «como gran parte de la ejecutiva, no era conocedor» de la moción de censura presentada junto a los socialistas en la Asamblea Regional y el Ayuntamiento de Murcia, por lo que ha avanzado que pedirá explicaciones a la dirección del partido que lidera Inés Arrimadas.

Cualquiera que me conozca puede imaginar qué pienso de la decisión que ha tomado mi partido en Murcia y de las consecuencias que eso acarrea.



Como gran parte de la ejecutiva, no era conocedor de esta decisión.



He pedido una convocatoria urgente para trasladar allí mi opinión.