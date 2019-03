Valencia, capital tecnológica del agua Las soluciones tecnológicas de Global Omnium (GO) o la Gestión Inteligente en el ciclo integral del agua La apuesta tecnológica y a favor de la innovación junto con la experiencia acumulada en sus más de 100 años de historia han ubicado a GO en el liderazgo de las empresas de agua en todo el mundo

La combinación de agua y tecnología en Global Omnium es un caso de éxito sin precedentes en todo el mundo. Mejorar la gestión de los recursos, en especial, la de un bien tan escaso como es el agua. Lograr optimizar y ser más eficientes en los procesos. Estar comprometidos con el entorno mediante la reducción de emisiones y del gasto energético. Afrontar la transformación digital con el mejor resultado para el cliente. Una relación con el cliente de transparencia y seguridad. Estas han sido algunas de las cuestiones más importantes a las que se ha enfrentado la compañía valenciana en los últimos años.

Global Omnium basa su actividad en la gestión del ciclo integral del agua desarrollando diferentes líneas de trabajo complementarias que generan las sinergias adecuadas para optimizar los recursos hidráulicos: suministro y saneamiento, purificación de aguas residuales, desnitrificación o gestión del riego. De esta manera gestiona una completa red de más de 15.000 kilómetros, opera en más de 300 ciudades de todo el mundo y cuenta con un equipo humano de más de 3.000 personas.

Tecnología al servicio de las personas

GO cuenta con Aguas de Valencia locomotora de todas las empresas del grupo a la hora de afrontar estos cambios. ¿Por qué? Porque Valencia es el origen de GO, en la capital del Turia es donde hace 130 años arrancó la compañía valenciana que hoy cuanta con más de 6 millones de clientes y que ya opera en países de África, Asia y Latinoamérica.

La apuesta tecnológica y a favor de la innovación junto con la experiencia acumulada en sus más de 100 años de historia la han ubicado en el liderazgo de las empresas de agua en todo el mundo. Global Omnium es hoy un referente inexcusable a la hora de saber por dónde van las cosas y que tendencias y oportunidades brinda el sector del agua.

Los contadores inteligentes fueron el primer paso. Con la llegada de telelectura se acabaron las lecturas estimadas de contadores o las visitas a las casas para leerlos directamente en domicilio. Se logró un primer paso de gigante a partir del cual han pivotado otros cambios que se han demostrado cualitativamente muy positivos para la sociedad y la mejora de la calidad de vida de las personas.

Gestión inteligente: alertas de consumos no previstos

¿Cómo? Por ejemplo, los clientes de GO pueden activar alertas de aviso de consumos no previstos. El uso que de esas alertas se hace en cada caso y en cada ciudad como el cliente desea. Puede tener un uso social a la hora de alertar de que no existe consumo en una casa que si está habitada o, por el contrario, cuando se producen fugas interiores y que son activadas con el consiguiente ahorro económico y de agua que esto genera.

Sólo en el último año se han realizado 2.500 avisos de fugas interiores como media mensual con un ahorro estimado de agua de unos 300.000 m3 ahorrados al cliente.

GO mucho más que Agua: GO Aigua

Con todo, GO ha dado un paso y ha creado una plataforma tecnológica al servicio de las empresas con Nexus Integra que está diseñada como una herramienta ágil y robusta que permite gestionar, experimentar y sacar el máximo rendimiento a cantidades masivas de datos procedentes de múltiples fuentes y tecnologías. Además, permite su procesamiento en tiempo real. Completan el catálogo de soluciones otras que van desde la optimización al máximo del gasto energético, la prevención de fugas o la gestión comercial con los clientes.