Definición de generosidad: «Es un valor o rasgo de la personalidad caracterizado por ayudar a los demás de un modo honesto sin esperar obtener nada a cambio». Quizá algún alto cargo del nuevo/viejo Consell debería repasar el concepto por que si “generosidad” es lo que hemos visto habrá que revaluar el tema. Antes de salir públicamente y alardear de “generosidad” sugiero aprenderse la definición.

Más allá de lo que sobre la “generosidad” dice la definición de la R.A.E yo tengo otra. Se llama Clotilde, tiene 107 años, sin 107, es de Bicorp, y a su edad sigue trabajando como voluntaria de Cáritas. Ayuda a enfermos, recoge ropa para los más pobres y acude a todas las reuniones sociales. No va de nada, no afirma jamás que es generosa, incluso se queja de “no hacer todo lo que querría, me gustaría ayudar más”, dice Clotilde.

Las comparaciones son odiosas, esta todavía más. Mientras tanto la “generosidad” de la negociación ha reportado que Podemos ostente a partir de la próxima semana una vicepresidencia con gestión en materia de vivienda y una segunda Consellería que dirigirá EU con competencias en Transparencia y Memoria Histórica.

Imagen de Clotilde Veniel - AVAN

A esto se le puede llamar “generosidad” u otra cosa que suena bastante peor. Un partido, Esquerra Unida, que se quedó fuera de las Cortes Valencianas en 2015, del que nadie en la calle es capaz de dar tres nombres de sus líderes, le “cae” una Conselleria con su edificio, sus despachos, sus funcionarios y todos sus complementos por que como en las fiestas a los que uno se apunta con acompañante, resulta que “de Podemos venimos dos”. Claro que si la cartera de Transparencia va a contar lo mismo que en la pasada legislatura, quizá haya que darle una vuelta. Sigo cuatro después sin saber lo que ha sido el día a día de la agenda del conseller Alcaraz, no sé que ha hecho, ni a qué dedica el tiempo libre. No sÉ que balance se hace de puertas para adentro de algo que nadie ha sabido de puertas para fuera para que se puso en marcha hace ahora cuatro años. De todas formas, da igual, de todas formas al final la fiesta, la pagamos los de siempre....