Trabajadores El sindicato del sector público FESEP alcanza el 10% de representación como «alternativa» a UGT-CCOO La joven confederación logra implantarse en la Comunidad Valenciana y aspira a «romper» la hegemonía de los dos sindicatos mayoritarios

La Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos (FESEP) ha alcanzado un 10% de la representación de los trabajadores -mínimo legal- y anuncia su vocación de ofrecer «a los trabajadores del sector público una nueva opción sindical independiente y profesional frente a los sindicatos clasistas UGT–CCOO».

En el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, la FESEP «ya es una realidad, estando constituida de forma autónoma actualmente por numerosos empleados públicos», y agrupados también en los Sindicatos SPPLB (Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos) y SEP-CV (Sindicato de Empleados Públicos de la Comunidad Valenciana), según han informado fuentes de esta joven organización.

Esta unión ya ha dado sus frutos en las recientes Elecciones Sindicales, que finalizaron el pasado 31 de diciembre del 2019. Donde la FESEP en apenas 4 años de trabajo ya ha conseguido ser sindicato represntativo con más del 10% de representación de los delegados que exige la ley, en el ámbito territorial y funcional de la Administración Local de la Comunidad Valenciana.

«Es un hito en la representatividad de la Comunidad Valenciana para los sindicatos mayoritarios en sectores muy concretos, pero no en el total del ámbito territorial respectivo, y se rompe así por primera vez en la historia sindical de la Comunidad Valenciana, la hegemonía de UGT-CCOO-CSIF», según las mismas fuentes.

Negociación en instituciones

La FESEP se estrena en los órganos de negociación de la FVMP (Federación Valenciana de Municipios y Provincias) en las diferentes Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (AVSRE), así como en todos los órganos donde se negocie las condiciones laborales y profesionales de los empleados de la Administración Local. Además, esta confederación tiene ámbito estatal.

«Hay sindicatos que aun siendo mayoritarios en sus respectivos sectores y ámbitos no se les permite estar en los foros de negociación por no alcanzar las abusivas mayorías exigidas en la normativa sindical del año 1985», critican desde FESEP, lo que consideran esta realidad «arcaica y potencionadora del bi-sindicalismo de los sindicatos UGT y CCOO, a los cuales se les favorece y dota de una representatividad institucional, aunque no representen a ningún trabajador en algunos centros de trabajo».