«Si está desnutrido o tiene algún golpe, denunciaré»: familiares retiran a sus ancianos de la residencia de Llíria

Los familiares de los ancianos que aparecen en un vídeo como supuestas víctimas de malos tratos en la residencia Domus VI de Llíria (Valencia) han acudido este miércoles al centro para llevárselos y que sean atendidos en otros sitio y han advertido que denunciarán los hechos.

En declaraciones a los periodistas, Isabel Díaz, hija del anciano que sufrió una caída en el citado centro, ha asegurado que siente "rabia e impotencia" y que en absoluto entiende "cómo se puede hacer eso a un ser humano".

"Hay cosas que se pueden entender, un abandono puntual porque no dé abasto el personal, pero lo sucedido no. Me lo llevo -a su padre- a un hospital, y en función de lo que me digan los médicos actuaré, si está desnutrido o tienen algún golpe actuaré. Tengo claro que denunciaré, eso ha sucedido, no sabemos quién es el responsable, pero esos señores no se atan solos, hay falta de socorro".

Otra mujer, Mariló Madrigal, que tiene ingresado a su padrastro en el centro, ha relatado que su familiar sufrió la amputación de parte de un pié porque no se le curó adecuadamente una herida, y además, se le olvidó a quien lo atendía meterlo en una ambulancia para ser trasladado al hospital.

La hermana de dos internos, Pilar García, ha explicado que "durante alguna temporada no les cambiaban de ropa, o les ponían ropa de invierno a 30 grados, o no les cambiaban las sábanas tras orinarse".

Otros familiares, en cambio, han explicado a los periodistas que jamás han visto "nada raro", ni han tenido constancia de maltrato alguno. "Nuestro familiar no nos ha dicho nada, está limpio y bien cuidado, con las uñas y las orejas limpias", han explicado otras familiares que no han revelado su nombre.