Sandra Gómez era una niña de seis años que estudiaba en el colegio Pureza de María del Canyamelar cuando la socialista Clementina Ródenas perdió la Alcaldía de Valencia por el pacto que alcanzaron el PP y Unión Valenciana que hizo que Rita Barberá se alzara con la vara de mando de la tercera capital de España. Vientiocho años después, esta joven abogada hija de ferroviario aspira a convertirse tras las elecciones del próximo 26 de mayo en la tercera alcaldesa de la historia de Valencia y se presenta con el objetivo de serlo «para todos los ciudadanos: los que me voten y los que no».

¿Qué valoración hace de la campaña electoral a cinco días de la cita con las urnas?

Muy positiva. Nuestro programa es el más completo e inclusivo. De hecho, me comprometo a ser la alcaldesa de los que me voten y de aquellos que opten por otras opciones.

¿Cómo valora las encuestas que le sitúan en disposición de ser la fuerza más votada en Valencia?

Más allá de los sondeos, que son importantes, noto el cariño de la gente. De hecho, somos el partido que suma más fuerzas para poder gobernar la ciudad.

Su partido va al alza en los sondeos desde las autonómicas del pasado 28 de abril.

Es cierto. Pienso que el PSPV-PSOE ha hecho un buen trabajo. En la últimas legislatura con solo cinco concejales hemos liderado la gestión del gobierno municipal. Las elecciones no se ganan en las últimas semanas, si no estando con los ciudadanos y atendiendo sus problemas reales todos los días del año.

¿Cúal será su primera decisión en el caso de resultar elegida alcaldesa de Valencia?

Poner en el mapa a los barrios de la ciudad y defender la ciudad. Valencia es una ciudad plural, abierta y diversa. Eso lo debe de comprender el Ayuntamiento. En ese sentido nuestro proyecto es inclusivo. Ni dividimos, ni crispamos. Apoyamos el desfile del orgullo y las fiestas de la Virgen de los Desamparados. Y si gano las elecciones seré la primera alcaldesa de la historia que procesiona en la Semana Santa Marinera de Valencia.

¿Cuál es el posicionamiento del PSPV sobre las políticas movilidad en Valencia?

Si soy alcaldesa el grupo socialista asumirá las competencias de movilidad, pero me niego a admitir que este debate acapare la campaña electoral. Estoy cansada de este tema. La pasada legislatura logré un acuerdo en materia de turismo y quiero que la movilidad entre el terreno del diálogo. Sin imposiciones ni discriminaciones. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de una movilidad sostenible, pero sin discriminar a quienes opten por el vehículo privado. Con todo, la gran apuesta del PSPV pasa por potenciar los autobuses de la EMT y lograr que el Gobierno apruebe el contrato programa para el transporte público de la ciudad.

¿Qué medidas tiene previstas respecto a la proliferación de los apartamentos turísticos y el fenómeno de las VTC?

Hay que estar al lado de los profesionales que pagan sus impuestos y hacen las cosas bien. La principal inversión que hacen las familias es en su vivienda y tienen derecho a no residir en un hotel. Sobre las VTC, se tendrán que ceñir a las mismas normas que cumplen los taxis. En Valencia no hay espacio para la competencia desleal.

¿Por qué los valencianos deben votarle a usted y no a Joan Ribó?

La respuesta vale para cualquier tipo de electores. De la izquierda o de la derecha. Somos un partido abierto e inclusivo, que cuenta con un modelo de ciudad y el apoyo de Pedro Sánchez y de Ximo Puig en el Gobierno y en la Generalitat para reivindicaciones tan importantes como la condonación de la deuda la Marina o la ley de capitalidad autonómica.

¿Qué le ofrece a los electores que en anteriores comicios han optado por opciones a la derecha del PSPV?

Queremos un proyecto de mayoría que no se dirija solo a los suyos. Nuestro proyecto, insisto, es inclusivo. No me gusta la política sectaria. Yo represento a una suma de identidades, conozco Valencia y sus sensibilidades y soy capaz de tejer alianzas.

¿Cuál es el principal problema de Valencia?

Desde luego que no es un carril bici. El principal problema es que siga habiendo desempleo. Nos tenemos que volcar el combatir el paro y en las 1.200 mujeres que tienen una orden de protección en la ciudad por alto riesgo de sufrir violencia machista.

¿Le ha perjudicado el adelanto de las elecciones autonómicas?

Los valencianos saben qué tienen que votar en cada espacio y, además, el adelanto nos ha permitido gozar de mayor visibilidad.

¿Pactaría un gobierno con Ciudadanos si sumaran los concejales suficientes?

Ciudadanos ya ha elegido y se ha decantado por un modelo como el de Andalucía en su pugna con el PP por liderar la derecha en España. Ciudadanos ha cambiado mucho en cuatro años. No tiene nada que ver el partido de Carolina Punset con el de Toni Cantó. El PSOV-PSOE, en consecuencia, debe encontrarse con fuerzas progresistas pero debe liderarlas.