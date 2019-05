Sucesos Saltan las alarmas en Alicante tras la picadura a cuatro vecinos de la peligrosa araña violinista Sanidad advierte de que no se trata de ninguna plaga ya que ninguno de los afectados ha visto al arácnido

Cuatro vecinos de la provincia de Alicante han sufrido durante los últimos días la picadura de la peligrosa araña violinista o de rincón, un arácnido cuyo veneno puede resultar mortal ya que es 15 veces más tóxico que el de una cobra, y 10 veces más potente que la quemadura con ácido sulfúrico. De los cuatro afectados, uno de ellos, vecino de la localidad de Elda, ha estado ingresado en el hospital durante diez días y la picadura llegó a causarle una necrosis en la pierna.

Además de este hombre, otra vecina de Elda así como una pareja de la localidad de Sax precisaron atención médica por el mismo motivo –según adelantó el diario Información–, sin embargo, Sanidad ha advertido de que no se trata de una plaga ya que los afectados no han conseguido ver a la araña, por lo que no se ha activado ningún protocolo para este caso.

¿Cómo reconocer a la araña de rincón?

Esta especie es bien reconocida por su forma de violín, aemás de tener seis pares de ojos (en lugar de ocho, como la mayoría de arañas), y suele ser de color marrón, aunque pueden camuflarse dependiendo de la zona en la que vivan, y tiende a refugiarse en rincones oscuros y polvorientos. Suelen aparecer en zonas calurosas, aunque son nativas de Ámerica del Sur, por lo que se desconoce cómo ha llegado hasta la zona del Mediterráneo.

En caso de posible picadura de araña violinista o de rincón, lo primero que hay que hacer es lavar la zona con agua y jabón y comprobar el estado de la herida. Si enrojece, hay que ir inmediatamente a un médico.