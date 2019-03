Confrides Roban los ordenadores de un ayuntamiento alicantino para borrar documentos, según el alcalde Los ladrones destruyeron 500 hojas y estuvieron siete horas en el edificio consistorial, tal como revela la grabación de unas cámaras

Unos ladrones han robado los ordenadores del Ayuntamiento del municipio alicantino de Confrides -según el alcalde- para destruir documentos y, de hecho, durante el asalto nocturno que duró horas han revuelto papeles y triturado algunos, tal como consta en la denuncia municipal ante la Guardia Civil.

Este contratiempo, además, les ha dejado más de dos semanas sin sistema informático y sin posibilidad de hacer pagos telemáticos. El alcalde de la localidad, Pepe Buades, ha relatado que el robo se produjo hace tres semanas cuando el edificio se encontraba vacío en horario nocturno. Según ha relatado a Europa Press, los «cacos» entraron forzando las puertas y "lo estuvieron revolviendo todo durante horas" sin que nadie se percatara.

En ese tiempo, se llevaron cuatro ordenadores, incluido el del propio alcalde y el de la secretaria y dejando ordenadores en el área administrativa. Además, se llevaron dos motosierras, dos desbrozadoras, la sopladora de limpieza, dos martillos eléctricos y diverso material.

No obstante, el primer edil cree que el motivo principal del robo no era sustraer material para su posterior venta sino hacer desaparecer documentación de los archivos municipales. "Como nos dijo la Guardia Civil, si hubieran querido robar material entran y en cinco minutos roban lo que quieren y se van y no permanecen siete horas dentro del Ayuntamiento", ha alegado.

"Iban a buscar papeles porque tiraron todas las carpetas al suelo y les sacaron los documentos uno por uno. Además destruyeron documentación porque nos encontramos unas 500 hojas trituradas en la papelera", ha explicado.

Según Buades, los cacos entraron pasadas las 22.30 horas y abandonaron el edificio consistorial pasadas las 5.30 de la madrugada como así lo grabó una cámara colocada a la entrada del pueblo. "Los grabó a la salida con el coche del Ayuntamiento, que se lo llevaron también porque las llaves están colgadas dentro en el despacho", ha añadido.

Sin dejar huellas

En ese lapso de 7 horas ningún vecino se percató de lo que estaba ocurriendo. Además, siempre según el primer edil, "la policía científica tomo muestras para hallar huellas dactilares pero tampoco las ha encontrado porque llevarían guantes". Aún así, sí se llevaron la documentación hallada triturada en la papelera para su análisis.

Ahora el Ayuntamiento está haciendo balance de daños "porque no sabemos aún la documentación que nos han robado".

En lo que respecta a la sustracción de equipos informáticos Buades lamenta que han estado "dos semanas sin poder trabajar y sin hacer pagos porque tuvimos que anular la firma digital por si acaso".

Desde hace apenas dos días la gestión municipal ha recuperado la normalidad gracias a la ayuda de los técnicos informáticos de la Diputación de Alicante que han proporcionado un ordenador, "hasta que el seguro nos pague y podamos comprar otros nuevos". En cuanto a los archivos almacenados en los ordenadores de alcalde y secretaria están en fase de recuperación gracias a los técnicos informáticos.