Sociedad Ribó, sobre la exposición de sexo explícito: «En muchos museos puedes encontrar figuras así y no pasa nada» El alcalde de Valencia se desentiende de la muestra impulsada por la Generalitat en la Marina de la ciudad

«En muchos museos de Italia y de muchos sitios puedes encontrar figuras de este tipo y no pasa demasiado, por no decir nada». El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha defendido la libertad de acción del consorcio que gestiona La Marina y en relación a la polémica generada por las esculturas de Antoni Miró con referencias sexuales explícitas instaladas a pie de mar ha señalado que no tiene nada que decir al respecto en base a esa autonomía. En todo caso, ha recordado que "en muchos museos de Italia y de muchos sitios puedes encontrar figuras de este tipo y no pasa demasiado, por no decir nada".

La exposición del artista de Alcoy ha sido impulsada desde la Presidencia de la Generalitat y el catálogo corre a cargo de la Conselleria de Educación a través de la Dirección General de Cultura y Patrimonio.

Según Ribó, "hay familias a las que les ha causado malestar y otras no", ha dicho, para agregar que el consistorio no tiene "nada que decir" porque es una actuación de La Marina. "Pensamos que puede ser discutible para algunos, para otros es una cuestión totalmente normalizada", ha agregado.

Así, ha señalado que La Marina es un consorcio formado por Generalitat, Estado y Ayuntamiento que tiene "libertad de acción sobre estos temas" y, por tanto, el consistorio "no dice ni que sí ni que no, respeta su funcionamiento".