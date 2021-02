Alicante El Registro de la Diputación certifica que el asesor de Compromís no pidió compatibilidad como abogado Ximo Perles asegura que no ejerce en el sector privado y el PP señala que ha trabajado para el Ayuntamiento de Xaló y el Bloc Nacionalista Valencià

Los servicios administrativos de la Diputación de Alicante han certificado en una comunicación oficial que el asesor de Compromís en la institución provincial, Ximo Perles, no ha solicitado compatibilidad alguna para ejercer una segunda actividad ni tampoco presentado solicitud de autorización para usar como domicilio social el Palacio Provincial para el ejercicio de la actividad privada.

No obstante, el propio Perles había asegurado días atrás que sí entregó al Colegio de Abogados un documento expedido por la Diputación para que conste la dirección del Palacio Provincial como su domicilio profesional, además de negar que ejerza en el sector privado.

En la comunicación trasladada este lunes al grupo del PP, desde el área de Modernización, Gestión Documental y Archivo, se precisa que no existe escrito alguno sobre ambas cuestiones -compatibilidad y dirección del despacho profesional- por parte de Perles entre el 19 de julio de 2019 y el 5 de febrero de 2021, periodo que hace referencia a la actual legislatura.

Los populares han presentado al Colegio de Abogados de Alicante esta documentación, «ya que pueden ser objeto de graves infracciones previstas en el Estatuto General de la Abogacía», según señalan en un comunicado.

La denuncia presentada se acompañó de documentación que acredita que el asesor de Compromís, que ocupa un puesto de personal eventual a tiempo completo, ha ejercido como abogado para terceros. Entre los años 2018 y 2020, Perles ha representado al Ayuntamiento de Xaló en al menos dos actuaciones judiciales y al Bloc Nacionalista Valencià, según la documentación trasladada por el grupo al Colegio de Abogados.

«Campaña de difamación»

Por su parte, el grupo de Compromís había denunciado en otro comunicado sobre este asunto «todas las presiones ejercidas por el presidente de la institución y del Partido Popular de la provincia de Alicante sobre los miembros de la coalición que trabajan en la Diputación, tanto su portavoz, Gerard Fullana, como Ximo Perles, el asesor y autor de los recursos presentados ante el Tribunal de Cuentas», contra el que consideran que se ha lanzado «la peor campaña de difamación que se recuerda hacia nuestro asesor legal».

La coalición además advierte de un posible «delito de estafa procesal, que se produce cuando se coacciona de diversas formas al abogado contrario. Es el caso de Perles, inmerso en distintas causas en las que representa los intereses del grupo político y los regidores y regidoras de la coalición».

El grupo popular ha replicado que Fullana «manipula la realidad con sus continuas acusaciones y que desvía la atención sobre las vergüenzas que afectan a su asesor», acerca de otras cuestiones contables por las que denunciaba falta de transparencia porque no se ha entregado documentación. Según el PP, un informe de Intervención del 22 de diciembre pasado ratifica que se sí se hizo y aporta los datos de varios ejercicios.

«Lo que no está diciendo Fullana es que votó en contra en el pleno de que su grupo pague los gastos no justificados, tal y como determinó el informe de fiscalización elaborado por la Diputación», han añadido los populares. Y detallan que Compromís ha presentado un recurso para no abonar esas cantidades.