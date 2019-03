Puig, Tezanos y el cowboy que quería morir

Actualizado: 02/03/2019 09:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Una buena mañana se acercó un amigo todo ufano con las últimas encuestas proporcionadas por el Centro de Investigaciones Socialistas, digo Sociológicas (CIS). Según el CIS, Pedro Sánchez va a obtener casi una mayoría absoluta que le permitirá viajar cómodamente en el falcón durante cuatro años más.

Me limité a contarle una historia que me hizo mucha gracia en su momento. Dos amigos están viendo una película del oeste. En la misma, todo parece indicar que un cowboy, uno de los protagonistas, va a ser acribillado al entrar en el saloon del pueblo. Uno de los amigos le dice al otro que se apuesta cinco euros a que finalmente el cowboy no va a entrar en el saloon. Una vez el segundo acepta la apuesta, el primero le dice que esa es una de las películas favoritas y ya la ha visto cinco veces. Obviamente, el que ha aceptado la apuesta se enfada, pero mientras se queja de la artimaña que ha sufrido, ve que en la película el incauto cowboy finalmente entra en el saloon y es acribillado a tiros. A pesar de haberla ganado, le pregunta los motivos de tan rara apuesta. Su amigo le contesta que creía que el cowboy, tras ser acribillado cinco veces en el mismo saloon, iba a aprender algo de los errores y pasaría de largo en este visionado.

Pues las encuestas del responsable del CIS, José Feliz Tezanos, generan las mismas expectativas que tenía el cinéfilo que esperaba que el protagonista de la película aprendiera de un visionado a otro. El pasado de Tezanos, muy cercano al partido socialista, hizo que mucha gente dudara de su independencia, sobre todo con sus primeros pronósticos que subrayaban un sorprendente avance de los socialistas tras la llegada de Pedro Sánchez al poder. La ventaja que tienen algunas encuestas o sondeos de opinión es que no puede ser contrastados. Hace tiempo, uno de los grandes bancos de este país invirtió más en conocer la influencia de una campaña publicitaria que en la propia campaña. No es el caso de las encuestas electorales, donde más tarde o temprano llega la hora en la que los ciudadanos votan y permiten comprobar de forma razonable si la estimación fue más o menos correcta. El primer gran fracaso de Tezanos fueron las elecciones andaluzas, donde hubo teléfonos del tarot que se aproximaron más al resultado final que las caras encuestas del CIS. Susana Díez fue la primera víctima que probablemente fue a la campaña electoral con unas previsiones erróneas de lo que iba a pasar. Ahora le ha tocado contemplar como su estrella se apaga día tras día.

Ximo Puig habla con el conseller de Educación, Vicent Marzà, en un acto público - ROBER SOLSONA

El otro que duda o ha dudado, en función de cuando lea usted este artículo, es Ximo Puig. Barrunta adelantar las elecciones al albur de las fenomenales previsiones para los socialistas que anticipa Tezanos. También es verdad que para los socialistas valencianos hacer campaña junto a las generales puede suponer hacer menos visibles los mensajes más locales de los independentistas de Compromís. De hecho, es muy probable que el problema catalán sea la estrella de las elecciones generales, de forma que dada la sintonía de muchos de los líderes de Compromís con los del Procès, puedan sufrir un retroceso importante en unas votaciones a doble urna nacional-autonómica.

Pero, probablemente Ximo Puig duda. Es su decisión. Solo le corresponde a él tomarla o no, pero seguro que teme que al igual que el cowboy se mete una y otra vez en el saloon, los pronósticos de Tezanos pueden volver a errar otra vez.