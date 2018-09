Política El PSPV-PSOE carga contra ABC por informar sobre el coste del viaje de Ximo Puig para ver a Raimon Los socialistas esgrimen cinco puntos que no demuestran ni una sola falsedad en la noticia

El PSPV-PSOE ha empleado este miércoles su cuenta oficial de Twitter para acusar a ABC de haber publicado una «información falsa» relacionada con su secretario general y, a la sazón, presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

En concreto, los socialistas valencianos hacen alusión a la noticia titulada «Ximo Puig cargó como gasto oficial el viaje a un concierto de Raimon fuera de agenda».

Fake news.



1⃣ Por supuesto que fue institucional

2⃣ Se distribuyó desde las redes de @palauGVA y @generalitat

3⃣ Los datos de gastos son públicos y se pueden consultar

4⃣ Viajaron 6 personas: President, asesor, 3 escoltas y conductor

5⃣ La noticia salió en prensa https://t.co/NEJmnfyF61 — PSPV-PSOE (@SocialistesVal) 5 de septiembre de 2018

En su afán de argumentar que una información basada exclusivamente en fuentes oficiales como el portal de transparencia de la propia Generalitat es una «fake news», el PSPV-PSOE esgrime cinco puntos que no demuestran ni una sola falsedad en la noticia, que ya ha propiciado que la oposición anuncie que solicitará en las Cortes Valencianas el expediente del viaje para que el Ejecutivo autonómico detalle la justificación del gasto y el objetivo del desplazamiento a Barcelona a asistir a un concierto.

Estos son los cinco puntos expuestos por el PSPV-PSOE y la respuesta de ABC a cada uno de ellos.

1. «Por supuesto que fue institucional»

Los socialistas valencianos defienden que el acto al que acudió su líder (un recital de Raimón) fue «institucional», algo que la información ni valora ni interpreta. Únicamente constata que la agenda oficial del presidente de la Generalitat para el día 28 de mayo de 2017 no contemplaba acto alguno de Ximo Puig, conforme se puede comprobar en la propipa página web de Presidencia y en GVA Oberta.

El apartado de noticias de la Generalitat tampoco informó en los días posteriores de la asistencia del presidente al concierto en el Palau de la Música de Barcelona.

2. «Se distribuyó desde las redes de @palauGVA y @generalitat»

El PSPV sostiene que la asistencia de Puig al recital de Raimon «se distribuyó desde las redes de @palauGVA y @generalitat». No fue exactamente así. Conforme ha informado ABC en la noticia que los socialistas valencianos tildan de «fake news», fue el propio Puig quien difundió un mensaje en su cuenta de Twitter con una foto desde la platea. Las cuentas @palauGVA y @generalitat se limitaron a retuitearlo.

3. «Los datos de gastos son públicos y se pueden consultar»

En el primer párrafo de la noticia de ABC calificada como «falsa» por el PSPV-PSOE se explica que los datos sobre el coste del viaje de Ximo Puig al concierto de Raimon corresponden al portal de transparencia de la Generalitat, fuente oficial que consultó este periódico para elaborar la información.

4. «Viajaron seis personas: presidente, asesor, tres escoltas y conductor»

En ese mismo primer párrafo de la información publicada este miércoles por ABC en sus ediciones impresa y digital se explica que junto al presidente de la Generalitat se desplazaron a Barcelona un asesor, un conductor y tres escoltas. En total, seis personas.

5. «La noticia salió en prensa»

Cabe interpretar que el PSPV-PSOE sostiene que la presencia de Puig en aquel recital fue difundida por algún medio de comunicación, que no concreta. Lo que no se ha sabido hasta este miércoles a través de las páginas de ABC es que el coste del desplazamiento ascendió a 976 euros en concepto de gastos de alojamiento y que el concierto no estaba incluido en la agenda oficial del presidente de la Generalitat.