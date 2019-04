El problema es para el PP

Actualizado: 05/04/2019 08:29h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Los problemas crecen para el Gobierno en Cuelgamuros

Los problemas crecen para el Gobierno en Cuelgamuros ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Desasosiego

Desasosiego ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Olvidos deliverados

Creo en la justicia, tengo la obligación y motivos para hacerlo. Me cuesta creer que un juez decida si acelera o no las actuaciones de un caso por la conveniencia o no del momento político, en este caso por la cercanía de unas elecciones. El encarcelamiento de José María Corbín comenzaba a primeros de semana con esa reflexión en el ambiente. La realidad parece ser es otra. Con la presunción de inocencia que merece cualquiera, la cantidad de material incautado y la decisión de la instructora deja a las claras que causa hay, y fuentes conocedoras del caso señalan que los acontecimientos se precipitaron al detectar el juzgado encargado de la instrucción movimientos “sospechosos” en algunas sociedades desde el despacho profesional de Corbín.

Catalá, Bonig y Casado, en una imagen de las pasadas Fallas - ROBER SOLSONA

Ahora y dejando a la justicia que actúe y a José María Corbín que ejerza su legítimo derecho de defensa llega el momento de buscar las consecuencias políticas. Corbín no es afiliado ni miembro del PP, ni simpatizante, está muy lejos de estarlo. Las tensiones en la última época de Rita Barberá, su cuñada, con los altos cargos del partido a nivel tanto regional como nacional marcaron una ruptura definitiva. Da igual, la cuenta de todo lo roto correrá a cargo del PP.

El misil a la línea de flotación es indudable para los populares. La corrupción no está amortizada, y la sombra de la sospecha es en estos momentos demasiada alargada. Que en una misma operación se impute a la familia más cercana de Barberá es difícilmente manejable en términos políticos. A Isabel Bonig, con el pescado vendido le quedan pocas salidas. A Maria José Catalá le queda una bala. Con la lista municipal por presentar esta debería ofrecer una renovación casi total. Las medidas para luchar contra la corrupción deberían presidir su mensaje de campaña.

El daño y el problema es para el PP, más allá que una de las hijas de Corbín afiliada a Vox fuese a ocupar uno de los primeros puestos en la lista del partido de Abascal. Eso a la calle no llega, ni importa, ni probablemente se sepa.