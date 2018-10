Probablemente ya, de mí te has olvidado

Como decía el gran éxito de la banda mexicana Maná, desde la Comunitat Valenciana estamos cantándole al nuevo y salvalotodo Gobierno español que “probablemente ya, de mi te has olvidado y sin embargo yo, te seguiré esperando”, porque en el preacuerdo de presupuestos al que han llegado la izquierda socialista y la izquierda populista, de los valencianos no se han acordado.

“No me he querido ir, para ver si algún día, que tú quieras volver, me encuentres todavía”. Y aquí estamos, como sigue la canción, esperando que el presidente o su nuevo vicepresidente, en los vis a vis o en las herriko tabernas, se den cuenta de que los valencianos seguimos pagando como ricos, pero siendo cada vez más pobres.

Y no queremos ser desconfiados, ni pensar que sus adeptos en nuestra tierra nos han engañado, aunque todo indique que así ha sido y que aquellos y aquellas que decían ser más valencianos y valencianas que nadie, nos han dejado tirados como una colilla.

Pero los valencianos somos cabezones como pocos y seguiremos reclamando aquello que estos partidos sí que dan a otros españoles, porque no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que ninguno. Lo de privilegios para unos y sacrificios para los de siempre se tiene que acabar y si algunos se han olvidado de ello, otros no lo haremos.

Su falsa valencianía se ha diluido en cuanto han tocado el poder en Madrid y de nuevo se repite la historia que ya hemos vivido con el Consell del Botànic, que en la oposición exigía unos compromisos de los que se olvidó en cuanto formaron gobierno.

“Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise”.

Si es así como esperan estos dos partidos políticos reducir la desconfianza de la ciudadanía valenciana con la clase política, desde luego no me parece el camino más adecuado, es más, sin duda es un error y una irresponsabilidad de quienes venían a cambiarlo todo y que no han abierto ni las ventanas para que corra el aire.

La política no debe de ser ni mentira, ni hipocresía. Muchos dimos el paso con la intención de ofrecer honestidad, sinceridad y nunca, confiamos que jamás, decepcionar de esta manera a tantas y tantas personas.

“Por eso aún estoy, en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente”.