Cultura La Primitiva de Llíria conmemora sus 200 años con un concierto-espectáculo el 14 de septiembre El Clarín entregará una de sus distinciones al periodista Ferran Garrido por su trabajo en favor de la música y la cultura

La Banda Primitiva de Llíria conmemora sus 200 años de historia el próximo 14 de septiembre, en el a cto central del bicentenario de la sociedad. La Banda Sinfónica será la protagonista de un concierto-espectáculo que se ha diseñado ex profeso para la ocasión y que promete convertirse en un concierto como «nunca habías visto».

«Hemos preparado una velada muy especial para celebrar nuestros 200 años», explica el presidente de la sociedad, José Luis Pérez Veses. «La música será la protagonista, pero viviremos un concierto diferente, con elementos que harán que sea un concierto que recordamos para siempre».

Además de la conmemoración del bicentenario del Clarín, la sociedad entregará la segunda edición de las Distinciones Pare Antoni, que premian a personas y entidades que han trabajado en favor de la música y la cultura. En esta ocasión, la Junta Directiva ha decidido concederla al Consell Valencià de Cultura, al empresario Abelardo Salvo a título póstumo, al periodista Ferran Garrido y al director del Clarín Manuel Galduf.

Este último será otro de los protagonistas del concierto. Como Director Honorífico de la sociedad, tomará la batuta de la banda para dirigir algunas de las obras del concierto, en que también actuará el director titular de la agrupación, Javier Enguídanos Morató.

En el concierto, la Banda Primitiva hará un recorrido por su historia con la interpretación de la primera y la última obra con que participó en el CIBM de Valencia: Poeta y aldeano de Franz Von Suppé, dirigida por Manuel Galduf, que el Clarín interpretó en su primer participación y victoria en el CIBM Valencia en 1888; y Hell and heaven de Óscar Navarro, que dirigirá Javier Enguídanos, y que la agrupación estrenó en el homenaje que el Certamen de Valencia le ofreció al Clarín por sus 200 años de historia.

Además, para esta ocasión tan especial, se contará con la participación de las Clarineres Mayores de cada año, que serán las protagonistas de un pasacalle, que arrancará a las 21.30 horas desde las puertas del teatro de la sociedad. Durante este acto, la sociedad realizará dos ofrendas florales al monumento del Pare Antoni y al monumento de la música del escultor Silvestre de Edeta.

«Tenemos todos los elementos para vivir un día inolvidable. No solo porque el Clarín vivirá una jornada para la historia, sino porque tendremos la suerte de presenciar un acto único, que no se repetirá en mucho de tiempo y que los que hoy formamos el Clarín no tendremos la suerte de vivir de nuevo», ha concluido el presidente.