Política Primarias en Ciudadanos: ¿Una candidatura alternativa a Fernando Giner en Valencia? Algunos sectores del partido no descartan la posibilidad de que se presente otro perfil en la ciudad, mientras que desde la dirección nacional aseguran que «no habrá sorpresas»

Rosana B. Crespo

VALENCIA Actualizado: 23/10/2018 07:50h

Ciudadanos arrancará su proceso de elección de los cabezas de lista tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de España el próximo enero. De forma oficial, el partido no quiere hablar de nada sobre esta cuestión hasta que llegue el momento, pero mientras se acerca los escenarios que pueden darse son diversos. La formación naranja tiene que decidir sobre una cuestión básica: si quiere unas primarias con enredo o con tranquilidad.

La lista a la Generalitat se ha dado por hecho desde hace varios meses que estará encabezada por el diputado Toni Cantó, quien algunas fuentes aseguran que «todavía no ha tomado una decisión clara». Aun así, a día de hoy parece lo más probable. No siempre estuvo claro que su lugar debiera estar ahí, ya que se llegaron a barajar otras opciones como que pudiera ir al Ayuntamiento de Valencia al haber más opciones de gobernar.

Raro resultaría que surgiera una candidatura alternativa con opciones reales debido a su alto grado de conocimiento. Una seguridad respecto a Cantó que se convierte en duda si se pregunta a algunas voces de la formación sobre el caso del portavoz en el Consistorio, Fernando Giner.

Al parecer, en el partido existen dos corrientes: aquella que no descarta que pudiera registrarse una candidatura paralela en la ciudad y aquella que, directamente, quiere evitar el lío. Desde la primera se apunta a que podría aparecer alguien procedente de la militancia para competir contra Giner. Aunque son conscientes de que tendría pocas opciones, consideran que podría llevarse algunos apoyos aunque fueran un porcentaje bajo. Por el momento no concretan nombres.

Desde la segunda corriente se prefiere esquivar los enfrentamientos y armar una lista de unidad, diversa y atractiva con la que conseguir un amplio número de votos sin evidenciar las divisiones internas.

¿Y qué piensan las direcciones de todo ello? Desde la autonómica se remarca que no van a interferir en ningún proceso, que todo aquel que lo desee es libre de presentarse y que no es momento todavía de abordar el tema. Desde la nacional, por ahora, se muestran abiertos a nuevos fichajes pero no ven claro que pudiera existir un perfil con tal grado de conocimiento que les hiciera replantearse la situación en Valencia. «No creemos que haya muchas sorpresas. Somos muy conservadores en estas cuestiones y tenemos que aprovechar el aprendizaje de estos cuatro años», indican. El entorno de Giner, por su parte, comenta que se muestra «tranquilo» ante cualquier escenario.

Sí se sigue especulando, sin embargo, con la incorporación de la fallera mayor saliente, Rocío Gil. La intención, como informó ABC, sería colocarla en puestos altos de la lista. Hay quien sugiere como número dos y hay quien se lanza a proponer el uno. Nada está cerrado y aún quedan muchas negociaciones pendientes.