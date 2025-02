El presagio del doctor Pedro Cavadas tras recibir la vacuna de Moderna: «Me han puesto la de fregar»

El doctor Pedro Cavadas predijo en octubre del año pasado, tres meses antes de que comenzara a generalizarse el proceso de vacunación del coronavirus en España, de los riesgos que entrañaba, en forma de reacciones adversas y efectos secundarios , la inoculación de dosis ante el Covid-19 desarrolladas con una celeridad inusitada.

[El linchamiento a Pedro Cavadas por alertar de los riesgos de las vacunas del coronavirus que causan muertes]

El cirujano sostuvo que para que una vacuna esté completamente testada deben pasar «varios años» . Cuando no se había inoculado todavía ni una sola dosis contra el coronavirus en nuestro país, el médico valenciano ya avisó de que ««si queremos algo rápido habrá que aceptar que van a aparecer síntomas adversos». Los casos detectados con las vacunas de AstraZeneca o Janssen le han dado la razón.

[El mensaje de Pedro Cavadas que permitió a Pablo Motos superar la pandemia del coronavirus]

Pese a sus advertencias, Pedro Cavadas predicó con el ejemplo y, como sanitario, aceptó recibir la vacuna del coronavirus cuando le tocó su turno : «No es convencido, hay que ponérsela, la convicción no es convicción. Yo no pago impuestos convencido, pero los pago. Si tuviera que pagar impuestos convencido pagaría menos. Es lo que hay».

El cirujano ejerce la medicina en su clínica privada y opera en el hospital Vithas 9 de Octubre de Valencia. El propio galeno desveló que había sido vacunado el pasado 11 de marzo . Un mes más tarde, en una entrevista en el programa «Ya es mediodía» de Telecinco aportó más datos al respecto.

En concreto, desveló que había recibido las dos dosis de la vacuna de Moderna , que calificó como la «de fregar». Este domingo, el laboratorio estadounidense ha anunciado que será necesario inocular una tercera dosis de recuerdo a los vacunados con su fármaco.

Imagen del doctor Pedro Cavadas tomada el pasado mes de marzo en Valencia MIKEL PONCE

El consejero delegado de Moderna, Stéphane Bancel , ha declarado que hay que empezar «desde el final del verano», ya que «dos o tres meses de retraso supondría numerosas hospitalizaciones y muertes». Aun así, sostiene que la vacuna aporta una inmunidad que varía entre uno a tres años, pero argumenta que las variantes «aumentan el nivel de la amenaza».

Cuando Pedro Cavadas fue preguntado por la periodista Sonsoles Ónega sobre los motivos por los que calificaba la vacuna de Moderna como la «de fregar», el cirujano explicó que «creo que era la que les sobraba. La que me hubieran puesto a mí me daba igual. Si me hubiesen dicho otra, pues otra, imagino que son parecidas». Cuestionado sobre si con esa expresión «hacía de menos» a la vacuna de Moderna, el cirujano zanjó el asunto: «No. Dios me libre» .

Al cirujano que predijo los graves riesgos del coronavirus, al igual que el resto de personas vacunadas con Moderna , le espera ahora una tercera dosis.

Noticias relacionadas Las tesis de Pedro Cavadas sobre las muertes provocadas por el coronavirus