Política El PP de Valencia provincia permanecerá en la sede regional tras el requerimiento para que la abandone La gestora y la dirección autonómica no han iniciado negociaciones tras la petición de que abonaran el alquiler o se marcharan

Rosana B. Crespo SEGUIR VALENCIA Actualizado: 04/12/2019 22:58h

El PPCV al completo parece que finalmente continuará en la misma sede de Plaza América al menos durante los próximos meses y si nada cambia. La opción de que la dirección regional y la provincial pasen a ocupar ubicaciones diferentes venía sonando desde hace un tiempo, pero la evidencia definitiva fue una comunicación transmitida el pasado noviembre por la número dos del partido, Eva Ortiz, a la gestora de la provincia de Valencia que dirige Juan Ramón Adsuara, tal como informó ABC.

En ella daba de plazo hasta el día 30 para que abonaran el alquiler que costea en su totalidad la regional o se marcharan. El ultimátum llegaba esta vez por escrito, aunque la advertencia ya se había realizado con anterioridad verbalmente, según algunas fuentes.

Pasada esa fecha, no se ha producido ningún tipo de negociación al respecto entre ambas partes y la dirección regional indica que no ha variado su posición. El martes se reunió la gestora, pero no ha trascendido nada sobre las decisiones acerca de esta cuestión. Mientras, los miembros del órgano y todo el personal del partido en la provincia siguen acudiendo a trabajar a Plaza América con normalidad.

Tampoco ha intervenido Génova, que está al tanto del conflicto aunque quiere evitar cualquier enfrentamiento dados los picos de tensión que se han venido produciendo en la formación a este nivel.

Desde el PPCV explicaron que no pueden ofrecer un diferente trato a Valencia en comparación con Alicante y Castellón, que sí pagan la parte proporcional de ocupar el espacio. Por su parte, fuentes de la gestora señalaron que su intención sería mantener en el mismo sitio a todos los niveles del partido. Aun así, admitieron que ya buscaban una nueva ubicación por si acaso. Ésta, además, podía acabar compartiéndose con Valencia ciudad.

Lo cierto es que no es previsible que todo ello se resuelva de forma inmediata. La relación entre el presidente de la gestora y la dirección regional no es la mejor y todavía se encuentra pendiente el congreso que ha de elegir al líder provincial. Teniendo en cuenta la incógnita de los tiempos, no se descarta que el asunto de la sede acabe por tener que negociarse con la nueva dirección que salga elegida.