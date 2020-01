Política El PP fuerza al tripartito valenciano a posicionarse ante los 281 millones que Hacienda adeuda del IVA Los populares presentan una iniciativa en las Cortes para exigir la cantidad, mientras Compromís eleva el tono respecto al PSPV

Los 281 millones que el Gobierno central adeuda al valenciano por la devolución de la liquidación del IVA de 2017 se debatirá en las Cortes Valencianas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya admitió la semana pasada que la cantidad no llegará a las comunidades autónomas, lo que provocó el cabreo de, especialmente, territorios gobernados por el PP, pero también del PSOE. Fue el caso de Castilla-La Mancha, cuyo presidente, Emiliano García-Page, ya advirtió de que acudiría a los tribunales si el Ejecutivo central no arreglaba el agujero.

Al conocerse la noticia, desde el Consell trasladaron a este periódico que «por supuesto» reclamarían el dinero porque tienen «todo el derecho del mundo a hacerlo». La vicepresidenta, Mónica Oltra, aseguró el viernes que lo harían «por tierra, mar y aire», fuera mediante carta o petición de reuniones. Aunque todos evitaron la amenaza de llevarlo a los tribunales.

Las declaraciones públicas, sin embargo, han resultado insuficientes para el PP y ha decidido llevar el debate a las Cortes Valencianas a través de una iniciativa de tramitación inmediata, de manera que si todos los grupos la firman entraría en el pleno de la próxima semana.

En la proposición no de ley (PNL), los populares instan al Consell a que reclame formalmente los 281 millones al Ministerio. Si en el plazo de tres meses desde la aprobación del texto no ha habido respuesta o no se ha producido el abono, piden que se emprendan acciones legales contra el Gobierno de España.

El PP recuerda que en 2018 el Gobierno autonómico comprometió su voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la votación sobre déficit y techo de gasto, a condición de que, entre otras obligaciones, se devolviera este IVA a la Comunidad Valenciana. A lo que añaden que la autonomía dejará de percibir unos ingresos que ya han sido incorporados formalmente en sus presupuestos, «lo que compromete la posible ejecución de los mismos en políticas de servicios públicos, dependencia, sanidad, educación o para reparar los daños de los últimos temporales».

La reacción desde el tripartito ha resultado -de manera bastante evidente- desigual en el tono. Una circunstancia que se repite tras la exigencia de las entregas a cuenta el pasado septiembre, cuando Compromís fue mucho más contundente en sus manifestaciones públicas que el PSPV pese a que posteriormente tibió su discurso y cedió ante los socialistas.

El portavoz de la coalición en las Cortes, Fran Ferri, ha señalado que su grupo está abierto a negociar una propuesta que hable de más cuestiones y contemple medidas de urgencia en, por ejemplo, el servicio de cercanías. Aun así, ha matizado que ir o no a los tribunales es «una decisión del Consell» (algo que resulta muy improbable que salga adelante). Pese a que ha demostrado su descontento respecto a la no devolución del IVA, ha recriminado al PP que el problema actual viene de «una normativa de la época de Montoro».

«¿Qué tribunales ni qué tribunales?»

Mucho menos reivindicativo con el Gobierno central se ha mostrado el síndic del PSPV, Manolo Mata, quien ha criticado «el morro» de los populares debido a que la devolución del IVA la quitó el ministro Cristóbal Montoro y la recuperó el Gobierno de Pedro Sánchez en los presupuestos de 2019, «que no salieron adelante al rechazarlos el PP y Ciudadanos».

Así, se ha mostrado seguro de que estos 281 millones estarán en las cuentas estatales de 2020, que es, en su opinión, la única manera de devolver este dinero. «¿Qué tribunales ni qué tribunales?», se ha preguntado, pese a que dirigentes de su partido como Page también se plantean esta opción.

Durante la sesión parlamentaria en la que se debata el texto podrá comprobarse claramente el tono de cada partido respecto a las exigencias al Ejecutivo central.