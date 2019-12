El PP estudiará acciones legales contra Puig por el «uso de dinero público para autobombo» en «The Guardian»

Alberto Caparrós SEGUIR VALENCIA Actualizado: 18/12/2019 17:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«La Comunidad Valenciana no se merece un presidente que mienta en sede parlamentaria». Los grupos de la oposición han solicitado este miércoles al jefe del Ejecutivo autonómico, Ximo Puig, que comparecezca de forma «urgente» en el Parlamento para ofrecer «explicaciones políticas» después de que ABC haya desvelado que el presidente de la Generalitat mintió en las Cortes al negar que pagó una entrevista en «The Guardian».

La presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, ha explicado que los servicios jurídicos de la formación «estudiarán la posibilidad de emprender acciones legales» por si se hubieran malversado fondos públicos. Con todo, ha recalcado que «es evidente que el dinero de todos los valencianos se ha destinado a autobomobo y a criticar al Partido Popular».

De hecho, en la entrevista, que conforme ha admitido «The Guardian» estaba incluida en una «serie publicitaria en 2016 escrita y pagada por The Report Company», Ximo Puig cargaba contra el principal partido de la oposición.

El dirigente socialista proclamaba que «estamos creando una nueva credibilidad para la región después de décadas de corrupción y malas prácticas [en referencia a los gobiernos del Partido Popular]».

En una entrevista en Onda Cero, Puig ha negado la mayor y ha insistido en que «no se pagó por una entrevista en The Guardian». Según Puig, esta afirmación, «la hizo circular el PP hace unos meses y ahora vuelve a aparecer en unas circunstancias que cada uno valorará como quiera y que yo respeto».

Pese a las evidencias publicadas por este diario, el presidente valenciano ha señalado que se abonó un encarte publicitario y un libro para promocionar los intereses comerciales en el Reino Unido.

Preguntado por si el periodista dijo ser de este periódico, Puig ha comentado: «La entrevista nos la hacía The Guardian, sinceramente no sé, me pusieron en la agenda una entrevista y la hice y lo que está claro es que no pagamos por esa entrevista, y esa es la verdad».

Este miércoles había pleno de las Cortes Valencianas, a cuyo comienzo no ha asistido Puig, quien se encontraba en Alicante en un acto de celebración de las fiestas de Navidad con los medios de comunicación, donde no se ha pronunciado respecto a la entrevista, que formaba parte de los 43.000 euros abonados a la empresa The Report Company.

Quien sí lo ha hecho ha sido el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, para quien «los valencianos no merecen un presidente que se está conviertiendo en el Berlusconi de Morella, que cobra un sobresueldo por unas acciones de un medio que recibe publicidad institucional y ha recibido la única quita del Instituto Valenciano de Finanzas».

Quita del IVF y ayudas a los hermanos de Puig

Cantó ha denunciado que el Ejecutivo que preside Puig «se está gastando cuatro veces más en publicidad institucional que el último del Partido Popular». Ahora, tras la información de ABC, el síndico de la formación naranja ha reiterado la necesidad de que se convoque un «pleno extraordinario para que explique todas esas irregularidades». Cantó ha acusado a Puig de «esconderse» y ha calificado de «cómplices» a sus socios de Gobierno (Compromís y Podemos) de tapar todas esas irregularidades.

Al respecto, Isabel Bonig, quien también ha recordado la quita de la deuda al medio del que Puig es accionista y la investigación por las ayudas públicas a los hermanos del presidente, ha calificado al Ejecutivo como el «Gobierno de la mentira» y se ha preguntado «qué más tiene que pasar» para que alguien asuma responsabilidades políticas, «en coherencia con lo que las fuerzas de izquierdas reclamaban cuando estaban en la oposición».

La dirigente popular ha aclarado que pide la comparecencia urgente de Puig «sin hacer aspavientos y respetando la presunción de inocencia y la palabra del president, que cada vez vale menos».

«Ximo Puig no puede estar mintiendo constantemente a los valencianos»

En la misma línea, la portavoz de Vox en las Cortes Valencianas Ana Vega ha recordado que su formación fue la que preguntó a Puig sobre la entrevista en «The Guardian» y, tras la explicación oficial del rotativo británico aportada por ABC, ha señalado que queda demostrado que el presidente de la Generalitat «mintió en sede parlamentaria».

Vox ha pedido un «ejercicio de higiene democrática» y la «dimisión de Puig, porque no puede estar mintiendo constantemente a los valencianos».

The Report Company sostuvo anoche a ABC, mediante un correo electrónico, que ninguno de los políticos españoles aparecidos en el periódico británico «pagó de ningún modo» y que las entrevistas «no fueron parte de cualquier otra transacción». Preguntado si publicarían en el espacio comprado a «The Guardian» las entrevistas con Puig y el resto de políticos si no les contratan el paquete publicitario, como los 43.000 euros de Presidencia de la Generalitat, no hubo respuesta al cierre de la edición impresa.