Política Podemos quiere tener cargos en las áreas de presidencia y vicepresidencia del Consell Los morados se muestran contrarios a no poder preguntar en las sesiones de control y piden estar en la primera fila de las Cortes

Seguir Rosana B. Crespo @rosanabcrespo VALENCIA Actualizado: 30/05/2019 20:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Las Cortes Valencianas abren el debate de limitar el papel fiscalizador de los partidos del Consell

Podemos-EU quieren lo suyo. Los malos resultados electorales no han mermado su capacidad de exigir y este jueves han querido dejar claro a sus socios de PSPV y Compromís las primeras reclamaciones. El portavoz de Unides Podem en Las Cortes, Rubén Martínez Dalmau, ha pedido que el mestizaje del nuevo Consell llegue a todos los ámbitos de gobierno, incluyendo la presidencia y la vicepresidencia. «O vicepresidencias», ha añadido evidenciando la voluntad de que haya una más para ellos. Es decir, pretenden ocupar cargos en las áreas que dirigirán Ximo Puig y -previsiblemente- Mónica Oltra que hasta ahora eran estancas únicamente con gente de su plena confianza.

«Los ocho diputados que tenemos son fundamentales para hacer gobierno, y este grupo quiere participar en pie de igualdad en las negociaciones», ha apuntado Dalmau. Precisamente este viernes continuarán los encuentros entre los tres partidos y está previsto que ya se comiencen a abordar en mayor profundidad cuestiones como la arquitectura del Ejecutivo o el acuerdo programático.

La posición choca con la intención del PSPV sobre el mestizaje (que el titular de la conselleria sea de un partido diferente a secretarios autonómicos y, en algunos casos, directores generales). Como publicó ABC, sólo querían blindarlo con Compromís y no con Podemos, dándoles a ellos áreas completas que pudieran gestionar. En este sentido, el portavoz socialista en las Cortes, Manolo Mata, ha recordado que «ha costado mucho» rodar esa fórmula entre Compromís y PSPV. «Si finalmente alguna fuerza entra en el gobierno estudiaremos sus propuestas y formulas», ha indicado.

También ha expresado sus «dudas» sobra una vicepresidencia segunda y ha asegurado que de momento no lo han «meditado», pues cree que «el modelo hasta ahora ha funcionado muy bien». Así, ha ironizado sobre que duda que Puig «se deje un brazo o una pierna», porque todavía no se sabe si «presidencia tendrá competencias adscritas o no» (en referencia al debate sobre si se la vacía). «¿De qué mestizaje estamos hablando?», se ha preguntado Mata, para hacer hincapié en que «el problema del gobierno valenciano no es ver dónde colocar a Podemos, es continuar la senda de estos cuatro años».

Las posiciones de los morados no han quedado ahí. El grupo, ha manifestado Dalmau, ha pedido «salir del gallinero» del hemiciclo de las Cortes Valencianas y pasar a situarse en la parte delantera -incluyendo la primera fila- al ser una fuerza más del Consell. También se ha mostrado contrario a que dejen de hacer preguntas en la sesión de control al presidente de la Generalitat como se había propuesto y a que las votaciones se agrupen al final de cada pleno puesto que «rompe la argumentación democrática y haría que el debate quedara desierto».

«Creen que han inventado la rueda», ha valorado posteriormente el portavoz de Compromís, Fran Ferri, sobre todas las reclamaciones de Podemos, a lo que ha añadido que «no han hablado mucho con su grupo anterior».