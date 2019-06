Política Podemos insiste en tener una vicepresidencia en el nuevo Consell y PSPV y Compromís se niegan Los morados quieren controlar Vivienda, Infraestructuras y Transición Energética, además de estar presentes en las áreas estratégicas del Gobierno como Sanidad, Educación, Dependencia o Hacienda

La reunión de este miércoles entre los tres partidos que aspiran a reeditar el pacto de Gobierno en la Comunidad Valenciana -PSPV, Compromís y Podemos- se vislumbra como una de las citas clave en las negociaciones. Las formaciones confían en tener cerrado un esbozo del acuerdo programático (el «qué»), el cual seguramente constará de menos puntos que el de 2015 (entre 50 y 100) al haber ya puesto en marcha muchos durante la pasada legislatura. También podría haber un primer diseño de la arquitectura del nuevo Ejecutivo (el «cómo»), dejando qué personas gestionarán cada área («el quién») para el final.

Cada socio parte de una posición de fuerza a la espera de cómo evolucionen las conversaciones, que se tratarán de concretar de cara al calendario de la investidura de Ximo Puig (prevista para el 12 de junio) y la toma de posesión (domingo 16). El PSPV pretende tener mayoría en el Consell tras su superior resultado electoral, algo en lo que ni Compromís ni Podemos están de acuerdo.

El número de departamentos será menor de 15 en principio, y desde el primer momento se habló de un reparto de 6 para los socialistas, (además de la presidencia), 4 para la coalición y 2 para los morados. Estos últimos, pese a sus ocho diputados y la debacle en los comicios municipales, quieren entrar con bastante peso. Hasta ahora se daba por hecho la reclamación de Vivienda y Medio Ambiente, dos áreas en las que han sido especialmente combativos durante estos cuatro años en las Cortes Valencianas. La última parece una de las más solicitadas, ya que los tres partidos la incluyen en su lista deseos.

Fuentes de Podemos entran más al detalle sobre sus exigencias: Vivienda, Transición Energética e Infraestructuras. Las dos primeras no son mal vistas por parte del PSPV. Pero a ello añaden la entrada en el mestizaje, si no en todos, al menos en los departamentos que consideran estratégicos. Por ejemplo, Sanidad, Educación, Hacienda o Dependencia. Y también en el sector público instrumental, donde se encuentran el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha) o la Autoridad de Transporte Metropolitano.

En cuanto a sus compañeros de confluencia electoral, Esquerra Unida, indican que la negociación de ahora se dará en conjunto, de modo que posteriormente se debata entre ambos el reparto. Aun así, fuentes de los partidos apuntan a una conselleria de Transparencia y Memoria Democrática (con tal vez alguna otra competencia) para ellos.

Otro de las condiciones de Podemos, como ya sugirieron la pasada semana, es la de contar con una voz en el núcleo del Consell a través de una vicepresidencia, pasando a estar en igualdad de condiciones con Compromís. Ello supondría aumentarlas a dos y diluir el papel de Mónica Oltra -la cual se da por hecho que querrá mantener este cargo aunque todavía no ha desvelado sus intereses-, pero tanto PSPV como la coalición se niegan. «Mónica será lo que quiera ser, y si Podemos pretende tener una vicepresidencia se quedará fuera del Consell», señalan tajantes desde la órbita socialista. «Entendemos que Podemos necesite una visibilidad mayor que Esquerra Unida, pero no que sea a través de una vicepresidencia», añaden desde Compromís.

El PSPV, de hecho, no es nada proclive a que los morados entren en el mestizaje, como ha venido informando ABC, sino que son partidarios de que dirijan departamentos estancos y blindar la fórmula únicamente con Compromís (aunque todo dependerá de a qué personas propongan para los cargos). Una postura en la que chocan totalmente, mientras la coalición no parece tener una postura unida. Un sector no vería mal la posición del PSPV, pero otro (el cercano a Oltra) se mantiene más por la labor de atraer a Podemos a su terreno con alguna cesión para ejercer de contrapeso a Puig.

Vaciado de Presidencia

Otro de los debates encima de la mesa es Presidencia. Los socios de los socialistas buscan que se vacíe de competencias este departamento, y que el jefe del Consell no ampare bajo su paraguas Turismo, Emergencias, Administación Local o la Agencia Valenciana de la Innovación. El PSPV podría acabar cediendo en algunas de ellas, aunque adónde vayan a parar será una parte importante de las negociaciones. Por ejemplo, Turismo parece que será otra de las áreas más cotizadas. Puig no quiere soltarla y Compromís pretende que pase a su control en una conselleria combinada con otras.

Precisamente el juego de equilibrios dentro de la coalición también deberá resolverse. Entre las preferencias del Bloc se encuentran, como publicó este periódico, Turismo, Cultura (podrían juntarse en una) y Educación (al frente de la cual tiene todas las papeletas de continuar Vicent Marzà). Pero Oltra todavía no ha expresado nada. Fuentes del partido señalan que esta deliberación tendrá lugar después del reparto entre los tres partidos (al igual que en Podemos). De este modo, remarcan que la capacidad última de decisión la tendrá ella, aunque aseguran se mostrará sensible a la pluralidad de Compromís (es decir, a las diferentes patas de Iniciativa, Bloc y Els Verds).